IRW-News: ACCESS Newswire: Sauce Labs erreicht Meilenstein mit fünfter ISO 27001-Zertifizierung in Folge und bekräftigt damit sein Engagement für Sicherheit und Datenschutz auf Weltklasseniveau

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Sauce Labs erreicht Meilenstein mit fünfter ISO 27001-Zertifizierung in Folge und bekräftigt damit sein Engagement für Sicherheit und Datenschutz auf Weltklasseniveau

SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / 20. Januar 2026 / Sauce Labs, der führende Anbieter von Lösungen für kontinuierliche Tests und cloudbasierte Softwarequalität, gab heute die erfolgreiche Erneuerung seiner wichtigen Zertifizierungen nach ISO/IEC 27001:2022 und ISO 27701:2019 bekannt. Damit wurde die Zertifizierung nach ISO/IEC 27001 (Informationssicherheits-Managementsystem) zum fünften Mal in Folge und die Zertifizierung nach ISO 27701 (Datenschutz-Managementsystem) zum vierten Mal in Folge erneuert, was die Position des Unternehmens als vertrauenswürdiger Partner für globale Unternehmen weiter festigt.

Die strenge, unabhängige Prüfung bestätigte den systematischen und robusten Ansatz von Sauce Labs beim Umgang mit sensiblen Informationen und personenbezogenen Daten, wobei keinerlei geringfügige oder schwerwiegende Nichtkonformitäten festgestellt wurden.

Das Erreichen dieses Fünfjahresjubiläums ohne eine einzige Nichtkonformität ist eine eindrucksvolle Bestätigung unserer kontinuierlichen Investitionen in Sicherheit und Compliance, so Marcia Foley, VP of Global Compliance bei Sauce Labs. Für unsere Kunden ist diese Erneuerung ein unbestreitbarer Beweis dafür, dass Sauce Labs ihre Daten mit erstklassigen Sicherheits- und Datenschutzkontrollen schützt. Dies ist die Grundlage für das Vertrauen, das sie in uns setzen, um eine zuverlässige, sichere und verfügbare Plattform für kontinuierliche Tests bereitzustellen.

Wichtige Highlights der Zertifizierungserneuerung:

· Sicherheit auf Weltklasseniveau: Die Zertifizierung nach ISO/IEC 27001:2022 gewährleistet, dass das Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) von Sauce Labs den globalen Standard für den Schutz von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit (CIA) aller Daten erfüllt und einen risikobasierten Ansatz für die Cybersicherheit verfolgt.

· Globale Datenschutzgarantie: Die Erweiterung nach ISO 27701:2019 belegt die effektive Umsetzung eines Datenschutz-Managementsystems (PIMS) durch das Unternehmen, das einen formalisierten, überprüfbaren Rahmen für die Erfüllung der Anforderungen wichtiger globaler Datenschutzbestimmungen (wie DSGVO und CCPA) sowohl für PII-Controller als auch für PII-Processor bietet.

· Null Abweichungen: Das erfolgreiche Audit ohne Nichtkonformitäten unterstreicht die Reife und konsequente Durchsetzung der Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien von Sauce Labs im gesamten Unternehmen.

Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung

Sauce Labs betrachtet diese Zertifizierungen nicht als Endpunkt, sondern als Teil eines kontinuierlichen Verbesserungszyklus. Das Compliance-Team des Unternehmens integriert aktiv wichtige Erkenntnisse aus den letzten Audits, um interne Prozesse weiter zu verbessern und die sich ständig weiterentwickelnden Branchenstandards zu übertreffen.

Das Unternehmen kündigte außerdem Pläne zur zusätzlichen Ausweitung seines Compliance-Portfolios an:

· Die SOC 2 Typ II-Prüfung ist derzeit im Gange.

· Das Unternehmen bereitet sich auf eine ISO 42001 (Managementsystem für künstliche Intelligenz)-Prüfung Ende des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2027 vor und zeigt damit einen proaktiven Ansatz beim Umgang mit den ethischen und risikobezogenen Auswirkungen der KI-Technologie.

Kunden, Partner und Stakeholder sind eingeladen, das Sauce Labs Trust Center unter trust.saucelabs.com zu besuchen, um Kopien der neuen ISO-Zertifikate herunterzuladen und mehr über die Sicherheits- und Compliance-Maßnahmen des Unternehmens zu erfahren.

ÜBER SAUCE LABS

Sauce Labs ist die führende Plattform für kontinuierliche Qualität, der internationale Marktführer wie Walmart, Bank of America und Indeed vertrauen. Milliarden von Tests werden auf der Sauce Labs-Plattform durchgeführt, und Hunderttausende Anwender vertrauen auf Sauce Labs, wenn es um die rasche Bereitstellung von Softwareerfahrungen von höchster Qualität geht. Unsere einheitliche Plattform sorgt für kontinuierliche Qualität über den gesamten SDLC hinweg; mit Hilfe von KI-gestützten Analysen werden wesentliche Qualitätssignale von der Entwicklung bis hin zur Produktion ermittelt. Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung und tiefen Wurzeln in den Open-Source-Communities Selenium und Appium unterstützt Sauce Labs die Teams dabei, ihre Tests auf Tausenden von verschiedenen Geräten, Browsern und Betriebssystemen durchzuführen - überall, jederzeit und in jedem Umfang.

Nähere Informationen erhalten Sie unter saucelabs.com.

Mediensprecher

Justin Mauldin

Salient PR

(737) 234-0936

achievemore@salientpr.com

QUELLE: Sauce Labs

