IRW-News: Karbon-X Corp: Karbon-X sichert sich strategische Finanzierung in Höhe von bis zu 25 Millionen Dollar, um sein Wachstum zu beschleunigen und seine globale Plattform für Klimalösungen auszubauen

IRW-PRESS: Karbon-X Corp: Karbon-X sichert sich strategische Finanzierung in Höhe von bis zu 25 Millionen Dollar, um sein Wachstum zu beschleunigen und seine globale Plattform für Klimalösungen auszubauen

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 20. Januar 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX), ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das sowohl auf den Compliance- als auch auf den freiwilligen Kohlenstoffmärkten tätig ist, gab heute bekannt, dass es sich Zugang zu einer diskretionären Finanzierung in Höhe von bis zu 25 Millionen Dollar gesichert hat. Dies verschafft dem Unternehmen mehr Flexibilität, um seine Plattform zu skalieren, seine Marktpräsenz zu vertiefen und strategische Wachstumschancen zu nutzen, während die globalen Kohlenstoffmärkte reifer werden.

Die Finanzierung unterstützt das Unternehmen dabei, seine Wachstumsstrategie konsequent umzusetzen und gleichzeitig flexibel auf sich verändernde regulatorische Rahmenbedingungen und die Marktnachfrage zu reagieren.

Diese Finanzierung verbessert unsere Fähigkeit, zielgerichtet und flexibel zu handeln, sagte Chad Clovis, Chief Executive Officer von Karbon-X. Der Zugang zu Kapital ermöglicht es uns, bereits erfolgreiche Geschäftsbereiche auszubauen, selektiv in Wachstum zu investieren und Chancen zu verfolgen, die mit unserer langfristigen Strategie zur nachhaltigen Wertschöpfung im Einklang stehen.

Die Finanzierung soll eine Kombination aus organischen Wachstumsinitiativen, strategischen Partnerschaften, Projektentwicklung und potenziellen Akquisitionen unterstützen, wobei der Schwerpunkt weiterhin auf der operativen Effizienz und dem Shareholder Value liegt.

Patrick Hassani, Chief Investment Officer des Mast Hill Fund, sagte:

Karbon-X hat eine differenzierte, vertikal integrierte Plattform aufgebaut, und das zu einer Zeit, in der Glaubwürdigkeit und Umsetzung auf den Klimamärkten wichtiger denn je sind. Wir sehen eine starke Übereinstimmung zwischen der disziplinierten Wachstumsstrategie von Karbon-X und der allgemeinen Entwicklung der globalen Kohlenstoff- und Nachhaltigkeitsmärkte und freuen uns, das Unternehmen bei seinem weiteren Wachstum zu unterstützen.

Transaktionsberater

Buckman, Buckman & Reid, Inc. fungierte bei dieser Transaktion als Investmentberater für Karbon-X Corp. Buckman, Buckman & Reid, Inc. wurde 1988 gegründet und ist ein bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC registrierter Broker-Dealer, Mitglied der FINRA und Mitglied der SIPC. Buckman, Buckman & Reid, Inc. ist eine Full-Service-Wertpapierfirma, die Anlageberatung, Maklerdienste, Vermögensverwaltung und Investmentbanking-Dienstleistungen anbietet. Scott Furman, Leiter des Investmentbankings bei Buckman, Buckman & Reid, Inc., wird Karbon-X künftig bei potenziellen Fusionen und Übernahmen beratend unterstützen.

Über Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) ist ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das Organisationen während des gesamten Lebenszyklus des Kohlenstoff- und Nachhaltigkeitsmanagements unterstützt. Karbon-X ist sowohl auf dem Compliance- als auch auf dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt tätig und bietet End-to-End-Lösungen, die Projektentwicklung, Kreditvergabe, Handel und Vertrieb umfassen. Durch strategische Partnerschaften in verschiedenen Branchen hilft Karbon-X Organisationen dabei, glaubwürdige und messbare Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen und gleichzeitig langfristigen Wert zu schaffen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen zur Verfügbarkeit und Verwendung von Finanzierungserlösen, Wachstumsinitiativen und strategischen Chancen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese Aussagen zu verlassen.

Medienkontakt

Emma Caputo

VP of Marketing

Karbon-X

ec@karbon-x.com

Quelle: Karbon-X Project Inc.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82595

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82595&tr=1

