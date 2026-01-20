IRW-News: Kobrea Exploration Corp.: Kobrea beginnt mit Bohrungen bei El Perdido Western Malargüe Mining District argentinische Provinz Mendoza

IRW-PRESS: Kobrea Exploration Corp.: Kobrea beginnt mit Bohrungen bei El Perdido Western Malargüe Mining District argentinische Provinz Mendoza

Vancouver, British Columbia, 20. Januar 2026 / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE: KBX; FWB: F3I; OTCQB: KBXFF) (Kobrea oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Phase-1-Diamantbohrprogramm beim Porphyrsystem El Perdido innerhalb der unternehmenseigenen Kupferprojekte Western Malargüe (das Konzessionsgebiet) nun im Gange ist. Kobrea besitzt das Recht auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an sieben Projekten mit einer Größe von insgesamt 733 km2 im Südwesten der argentinischen Provinz Mendoza (weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 19. August 2024).

Die Bohrungen im Rahmen des allerersten Bohrprogramms bei El Perdido haben begonnen, sagte CEO James Hedalen. Die ersten Bohrlöcher basieren auf geologischen und Alterationskartierungen, Kartierungen der Erzgangdichte, Gesteinsprobenahmen und geophysikalischen Daten, die sowohl von früheren Betreibern als auch von Kobrea gesammelt wurden. Die ersten drei Bohrlöcher werden den interpretierten Kern des Systems unter der verwitterten Deckschicht bis zum frühen Quarz-Diorit-Porphyr und der hydrothermalen Brekzie untersuchen, die an der Oberfläche beschrieben werden. Die verwitterte Deckschicht an der Oberfläche weist eine anomale Kupfer-, Gold- und Molybdänmineralisierung auf. Dieser Meilenstein spiegelt unser Bestreben wider, das Potenzial dieser aufstrebenden Region zu erschließen, und stellt die erste Testbohrung auf diesen Schürfrechten in der Geschichte dar.

Phase-1-Bohrungen bei El Perdido

Die ersten drei Diamantbohrlöcher im Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Erkundungsgebiet El Perdido weisen eine Zieltiefe von jeweils 500 m auf. Die vom Bohrunternehmen verwendeten Diamantbohrgeräte können bis in eine Tiefe von über 1.000 m bohren und sowohl HQ- als auch NQ-Bohrkerne entnehmen.

Das erste Bohrloch, DD26ELP001, wird in eine von zwei Phasen des frühen Quarz-Diorit-Porphyrs mit einer hohen Dichte an Quarz-Stockwork-Erzgängen eindringen, die geologische Untersuchungen vor Ort belegen. Das Gestein an der Oberfläche wurde einer gut entwickelten Minerallaugung unterzogen. Bohrungen unterhalb der verwitterten Deckschicht sind erforderlich, um den Gehalt der Kupfermineralisierung zu ermitteln. Es ist davon auszugehen, dass dieses Bohrloch mehrere hundert Meter durch eine oder zwei frühmineralische Quarz-Diorit-Porphyr-Phasen verläuft, bevor es auf die vertikal angeordnete hydrothermale Brekzie trifft, die an der Oberfläche beschrieben wurde. Die hydrothermale Brekzie ist Interpretationen zufolge ungefähr in die Mitte des hydrothermalen Systems eingedrungen (Abbildungen 1 und 2). DD26ELP001 ist nach Osten ausgerichtet und weist eine Neigung von -55° bis in eine Zieltiefe von 500 m auf.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82596/Kobrea_200126_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1 - Foto von der ersten Bohrplattform im Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Erkundungsgebiet El Perdido, Blickrichtung Osten entlang des geplanten Bohrlochazimuts

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82596/Kobrea_200126_DEPRcom.002.png

Abbildung 2 - Plankarten des Porphyrsystems El Perdido mit geplanten Bohrlochverläufen: A) Geologische Karte, die das Ausmaß der kalihaltigen und phyllitischen Alteration im Verhältnis zu den kartierten geologischen Einheiten zeigt B) Kupfer in Splitterprobennahmen an der Oberfläche C) ASTER-Daten, die das Ausmaß der Serizit-Ton-Alteration zeigen, die in der Studie vom Mai 2025 interpretiert wurden

Es ist davon auszugehen, dass das zweite und das dritte Bohrloch auf dieselben geologischen Einheiten wie das erste Bohrloch mit ähnlichem Grad an hydrothermaler Alteration und Mineralisierung stoßen werden. Die geologischen Beobachtungen und Analyseergebnisse der ersten drei Bohrlöcher werden bei der Planung der nachfolgenden Bohrungen hilfreich sein, wodurch sich die Geologen des Unternehmens auf Alterationszonen mit höheren Temperaturen und frühe Porphyrphasen konzentrieren können, die in der Regel einen höheren Anteil an Quarz-Stockwork-Erzgängen mit damit einhergehender Kupfer-±-Gold-±-Molybdän-Mineralisierung aufweisen.

Dienstleistungsvertrag hinsichtlich Öffentlichkeitsarbeit

Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es am 19. Januar 2026 einen Dienstleistungsvertrag hinsichtlich Öffentlichkeitsarbeit (der Vertrag) mit Think Ink Marketing Data and Email Services (Think Ink Marketing) unterzeichnet hat, das vom Unternehmen unabhängig ist. Gemäß dem Vertrag hat Think Ink Marketing zugestimmt, für eine Laufzeit von zunächst sechs Monaten Öffentlichkeitsarbeit im Wert von insgesamt 120.000 USD für das Unternehmen zu erbringen. Die Dienstleistungen umfassen Native/Display-Werbung auf Plattformen wie Google und Taboola, die Verbreitung von Videoinhalten auf Plattformen wie YouTube, die Berichterstattung in sozialen Medien auf Plattformen wie X, TikTok und Meta sowie den Versand von E-Mails an Abonnenten unterschiedlicher Newsletter. Die Kontaktdaten von Think Ink Marketing lauten wie folgt: E-Mail: claire@thinkinkmarketing.com, Tel.: 310-760-2616, Geschäftsanschrift: 3308 W. Warner Ave., Santa Ana, 92704.

Claire Stevens ist Geschäftsinhaberin von Think Ink Marketing und wird für alle Dienstleistungen verantwortlich sein, die Think Ink Marketing für das Unternehmen erbringt.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Rory Ritchie, P.Geo., VP - Exploration und Direktor von Kobrea, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Kobrea

Kobrea Exploration Corp. ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt der Erwerb und die Exploration von Basismetallprojekten ist. Kobrea besitzt das Recht, eine 100%ige Beteiligung an 7 Projekten mit mehr als 733 km2 Gesamtfläche im Südwesten der argentinischen Provinz Mendoza zu erwerben (Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens vom 19. August 2024). Die Konzessionsgebiete werden als aussichtsreich für Porphyr-Kupfer- und Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätten erachtet. Bisher wurden mehrere Porphyr-Kupfer-Zielgebiete umrissen, die kilometerlange hydrothermale Alterations-Profile, eine anomale Kupfer±Gold±Molybdän-Geochemie, Quarz-Stockwerk-Erzgänge, örtliche hydrothermale Brekzien und dazitische bis dioritische Porphyr-Intrusionen aus dem Miozän aufweisen. Kobrea besitzt außerdem eine 100%ige Beteiligung am Upland Copper Project in der kanadischen Provinz British Columbia.

Weitere Informationen finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens, die Sie unter www.sedarplus.ca einsehen können.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Per: James Hedalen

James Hedalen

CEO und Direktor

Ansprechpartner

James Hedalen

CEO und Direktor

Mobil: (778) 322-9066

E-Mail: James@kobreaexploration.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf das Unternehmen, darunter Aussagen zu: der Mobilisierung und dem Beginn eines Phase-1-Diamantbohrprogramms auf dem Konzessionsgebiet; dem Zeitpunkt der Bohrungen; der Ziele des Bohrprogramms sowie der Vereinbarung und der Dienstleistung, die in ihrem Rahmen erbracht werden sollen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie glauben, projizieren, anstreben, erwarten, antizipieren, schätzen, beabsichtigen, Strategie, Zukunft, Gelegenheit, planen, können, sollten, werden, würden und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Richtigkeit.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82596

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82596&tr=1

