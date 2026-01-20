IRW-News: SuperQ Quantum Computing Inc. : SuperQ Quantum vollzieht Weiterentwicklung von Diagnose zu Verteidigung: Integration von 01 Quantums IronCAP(TM) sorgt für End-to-End-Quantensicherheit

IRW-PRESS: SuperQ Quantum Computing Inc. : SuperQ Quantum vollzieht Weiterentwicklung von Diagnose zu Verteidigung: Integration von 01 Quantums IronCAP(TM) sorgt für End-to-End-Quantensicherheit

Calgary, AB, Kanada - 20. Januar 2026 - SuperQ Quantum Computing Inc. (SuperQ Quantum, SuperQ oder das Unternehmen) (CSE: QBTQ; OTCQB: QBTQF; FWB: 25X) gibt mit Stolz eine strategische Partnerschaft mit der Firma 01 Quantum Inc. (TSX-V: ONE; OTCQB: OONEF) (01 Quantum) bekannt. Über diese Zusammenarbeit wird die von 01 Quantum entwickelte und patentrechtlich geschützte Post-Quanten-Kryptographie (PQC) IronCAP in das von SuperQ bereitgestellte PQC-Produkt SuperPQC integriert und damit eine nahtlose Verbindung zwischen Risikoermittlung und aktiver Verteidigung geschaffen.

Den Kreis schließen: Von der Bewusstmachung zur Abhilfe

Die über die Plattform Super im Handel erhältliche SuperPQC-KI ist in der automatisierten Diagnostik führend und ermittelt Schwachstellen im Bereich der Harvest-now, decrypt-later-Strategie in Web2- und Web3-Infrastrukturen. Dank der Einbindung von IronCAP - einer NIST-kompatiblen, leistungsstarken PQC-Lösung - avanciert das Produktangebot von einem Diagnosetool zu einem umfassenden Paket von Abhilfemaßnahmen.

Unternehmen können nun über die reine Ermittlung von Bedrohungen hinausgehend auch robuste, quantensichere Verschlüsselungsprotokolle und digitale Signaturprotokolle implementieren, um kritische Systeme wie E-Mail, Dateisysteme, Fernzugriff/VPN, Passwortmanager, Cloud-Speicher, Websites und Blockchains zu schützen.

Die drohende Realität des Q-Day ist eine systemische Bedrohung für die globale Datenhoheit, so Manoj Joseph, Chief Business Officer von SuperQ. Diese Partnerschaft ist unsere definitive Antwort darauf. Wir verlagern unseren Fokus von der Analyse hin zu umsetzbaren, missionskritischen Abhilfemaßnahmen und bieten Unternehmen damit die Möglichkeit, durch SuperPQC und IronCAP quantensichere Standards mit beispielloser Effizienz zu erreichen.

Strategische Wertschöpfung: Einstieg in die Märkte für Quantensicherheit und -computing

Diese Partnerschaft verwandelt das SuperPQC-Angebot in eine Vollspektrum-Ausführungsschicht, die auf den milliardenschweren Markt für Quanten-Cybersicherheit abzielt.

Verwertbare Informationen: Unternehmen können direkt auf Schwachstellen, die im Rahmen von Audits ermittelt werden, innerhalb desselben Ökosystems reagieren.

Plattformbindung: Ein einheitlicher Audit+Protect-Workflow erhöht die langfristige Akzeptanz bei den Nutzern.

Standardisierte Compliance (Einhaltung von Vorschriften): Bietet einen schlüsselfertigen PQC-Stack für Beratungsunternehmen und Wirtschaftsprüfer auf internationaler Ebene und stellt sicher, dass die neuen NIST-Vorschriften von den Kunden eingehalten werden.

Andrew Cheung, CEO von 01 Quantum, fügt hinzu: Dank dieser Partnerschaft sind Unternehmen in der Lage, Post-Quanten-Sicherheit durch IronCAP und Hybrid-Quanten-Computing durch Super in nur einem Ökosystem zu nutzen. Das ist eine absolute Neuheit. Damit können Nutzer kritische Daten mit unseren vertikal integrierten PQC-Lösungen schützen, ohne sich mit der Komplexität der Verwaltung mehrerer, voneinander getrennter Systeme auseinandersetzen zu müssen.

Wir schaffen einen Mehrwert für beide Unternehmen und auch für unsere Kunden, freut sich Dr. Muhammad Ali Khan, CEO und Board Chair von SuperQ. Durch die Erweiterung von SuperPQC um ein umfassendes quantensicheres Software-Paket in IronCAP wird die Partnerschaft gleichzeitig eine größere Akzeptanz von Quantencomputern über die Plattform Super bewirken.

Technische Roadmap und KI-Einbindung

Die Fachteams beider Unternehmen werden auch in Zukunft zusammenarbeiten, um eine nahtlose Interoperabilität zwischen IronCAP und der autonomen Multi-Agenten-KI-Architektur von SuperQ sicherzustellen. Diese Synergie unterstützt die Einführung einer quantensicheren Bereitstellung sensibler Unternehmensdaten mit nur einem Klick.

Über 01 Quantum Inc.

01 Quantum Inc., vormals 01 Communique Laboratory Inc. (TSX-V: ONE; OTCQB: OONEF), ist für seine innovativen Arbeiten im Bereich der Post-Quanten-Cybersicherheit (PQC) bekannt. Das Unternehmen entwickelt Technologien, die den Schutz digitaler Systeme vor zukünftigen Bedrohungen durch Quantencomputer gewährleisten sollen. Die vom Unternehmen entwickelte IronCAP-Technologie und die diese unterstützenden Technologien sind in seine PQC-Lösungen integriert und bieten erhöhte Sicherheit für Anwendungen in sicherheitssensitiven Umgebungen wie digitale Vermögenswerte, KI-Systeme, E-Mail-Sicherheit und Unternehmensinfrastruktur. Die IronCAP-Technologien sind in den Vereinigten Staaten durch die Patente Nr.11,271,715 und Nr. 11,669,833 patentrechtlich geschützt.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Unternehmens-Website unter https://01quantuminc.com | https://01com.com bzw. über den Unternehmens-Blog auf https://blog.01com.com/wp.

Über SuperQ Quantum Computing Inc.

SuperQ Quantum Computing Inc. (CSE: QBTQ; FWB: 25X; OTCQB: QBTQF) beseitigt viele der technischen und finanziellen Hindernisse auf dem Weg zur Kommerzialisierung von Quanten- und Supercomputern. Das Unternehmen prägt die nächste Ära der unternehmerischen Transformation und entwickelt sich zu einem Partner für internationale Organisationen, die über die Nutzung von Quanten- und Supercomputern eine messbare Kapitalrendite (ROI) erzielen möchten. Mit ChatQLM ermöglichen wir auch normalen Konsumenten einen Zugang zur Quanteninformatik, um eine möglichst breite Akzeptanz zu erreichen.

Mit unserer Vorzeigeplattform Super wollen wir die modernste Art der Rechenleistung intuitiv nutzbar und breit zugänglich machen. Wir versetzen Führungskräfte, führende Forschungseinrichtungen und wichtige Regierungsstellen in die Lage, unmittelbare wirtschaftliche Effekte auf Finanz- und Gesundheitswesen, Logistik und Verteidigung, sowie andere Bereiche zu nehmen. Durch die Nutzung der von uns entwickelten KI-Autopiloten sollen komplexe Herausforderungen mit nur einem Klick zu umsetzungsreifen Ergebnissen umgewandelt werden. SuperQ Quantum hat seinen Firmensitz in Kanada und weitet derzeit mit der Errichtung von sogenannten Super Hubs in strategisch günstiger Lage in wichtigen Regionen seine Präsenz vor allem in den Vereinigten Staaten, im Nahen Osten und in Asien immer weiter aus.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Für SuperQ:

Dr. Muhammad Khan, CEO von SuperQ Quantum Computing Inc.

E-Mail: info@superq.co

Telefon: +1 587 889 1918

www.superq.co

Für 01 Quantum:

Brian Stringer, Chief Financial Officer von 01 Quantum Inc.

E-Mail: Brian.stringer@01com.com

Telefon: +1 (905) 795-2888 x204

01com.com

Vorsichtshinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich im Allgemeinen auf Informationen über das Geschäft, das Kapital oder den operativen Betrieb eines Emittenten, die prospektiver Natur sind. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können als zukunftsgerichtete Informationen angesehen werden. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Begriffe wie können, sollten, voraussichtlich, würden, werden, schätzen, glauben, beabsichtigen, erwarten und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, die darauf hinweisen, dass es sich um zukunftsgerichtete Informationen handelt. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf Aussagen zum Abschluss des Angebots, zum Zeitpunkt des Abschlusses des Angebots, zur Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und zu den Zukunftsplänen des Unternehmens. Das Unternehmen weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Informationen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung durch eine Reihe von wesentlichen Faktoren, Annahmen, Erwartungen und Risiken beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Annahmen hinsichtlich der vorherrschenden Marktbedingungen und allgemeiner geschäftlicher, wirtschaftlicher, wettbewerblicher, politischer und sozialer Unsicherheiten bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung sowie der Risikofaktoren, die in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in bestimmten Provinzen Kanadas eingereicht wurden und unter www.sedarplus.com verfügbar sind, erörtert oder erwähnt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze ausdrücklich vorgeschrieben.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Marktregulierungsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82584

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82584&tr=1

