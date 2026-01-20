Italienischer Modedesigner Valentino mit 93 Jahren gestorben

Rom, 19. Jan (Reuters) - Der italienische Modedesigner Valentino Garavani ist tot.

"Valentino Garavani ist heute in seiner römischen Residenz im Kreise seiner Liebsten ⁠verstorben", teilte ‍die Stiftung des Modeschöpfers am Montag auf Instagram mit. Er wurde 93 Jahre alt. Mit Valentino verliert ‌die Modewelt einen der letzten großen Couturiers einer Ära, in der das Handwerk noch über ‍dem Marketing stand. Er wurde oft in einem Atemzug mit Karl Lagerfeld und Giorgio Armani genannt. Lagerfeld war 2019 gestorben, Armani im September.

Bekannt wurde Valentino vor allem durch seine eleganten, oft opulenten Roben und das nach ihm benannte "Valentino-Rot". ‍Er kleidete Ikonen wie Jackie Kennedy ⁠und Elizabeth Taylor ein sowie Oscar-Gewinnerinnen wie Sharon Stone und Penelope Cruz. Für Taylor entwarf er das Hochzeitskleid und die Robe für ‍die Premiere des Films "Spartacus".

Der Aufstieg des Designers ist eng mit seinem Lebensgefährten Giancarlo Giammetti verknüpft, ⁠den er 1960 in Rom kennenlernte. Giammetti kümmerte sich um die Geschäfte des Modehauses, während Valentino sich auf das Kreative konzentrierte. Das Unternehmen wurde später verkauft. Valentino ‍zog sich 2008 aus ‌dem Geschäft zurück. "Ich möchte die Party verlassen, wenn sie noch voll ist", sagte er damals zu seinem Abschied.

2012 kaufte der katarische Fonds Mayhoola Valentino für 700 Millionen Euro. Der französische Luxusgüterkonzern Kering ist seit 2023 zu 30 Prozent beteiligt und plante zunächst eine Übernahme für 2026, verschob diese dann aber auf frühestens 2028.

