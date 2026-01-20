Märkte heute

LVMH noch fair bewertet? App Lovins Short-Report, Microsoft mit Vorsprung

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Douglas, Hypoport, Salzgitter, Adidas, RWE, LVMH, Coinbase, Vertiv, AppLovin und Microsoft.

Artikel teilen:

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

LVMH - Bewertung statt Wachstum

Morgan Stanley zieht die Reißleine bei der LVMH-Einstufung. Warum nicht das Geschäft, sondern der Bewertungsrahmen im Mittelpunkt steht – und weshalb die anstehenden Zahlen besonders wichtig werden.

App Lovin - Short-Report sorgt für Unruhe

Ein forensischer Bericht wirft schwere Fragen auf. Was steckt hinter den Vorwürfen bei Applovin, warum der Markt nervös reagiert und weshalb viele Anleger trotzdem gelassen bleiben. 

Microsoft - Cloud mit System

JPMorgan sieht Microsoft klar vor der Konkurrenz. Wie der Ökosystem-Ansatz funktioniert, warum AWS und Google trotzdem relevant bleiben und was das für Investoren bedeutet.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Alphabet A
Microsoft
RWE
adidas
LVMH
Coinbase
AppLovin
Alphabet C
JP Morgan
Salzgitter
Vertiv
Douglas
Hypoport
Morgan Stanley

Das könnte dich auch interessieren

Videoanalyse 14.01.2026
Adobe fällt weiter: Das ist jetzt wichtig14. Jan. · onvista
Adobe fällt weiter: Das ist jetzt wichtig
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kapitalmarktexperte Philipp Vorndran
„Fallende Kurse bieten Chancen, gute Unternehmen nachzukaufen“heute, 11:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Eine größere Korrektur ist wahrscheinlich18. Jan. · Acatis
Alle Premium-News