LVMH noch fair bewertet? App Lovins Short-Report, Microsoft mit Vorsprung

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

LVMH - Bewertung statt Wachstum

Morgan Stanley zieht die Reißleine bei der LVMH-Einstufung. Warum nicht das Geschäft, sondern der Bewertungsrahmen im Mittelpunkt steht – und weshalb die anstehenden Zahlen besonders wichtig werden.

App Lovin - Short-Report sorgt für Unruhe

Ein forensischer Bericht wirft schwere Fragen auf. Was steckt hinter den Vorwürfen bei Applovin, warum der Markt nervös reagiert und weshalb viele Anleger trotzdem gelassen bleiben.

Microsoft - Cloud mit System

JPMorgan sieht Microsoft klar vor der Konkurrenz. Wie der Ökosystem-Ansatz funktioniert, warum AWS und Google trotzdem relevant bleiben und was das für Investoren bedeutet.