Kuala Lumpur, 20. Jan (Reuters) - Der Verband Südostasiatischer Nationen (Asean) wird keine Beobachter zu der laufenden Wahl in dem von einer Militärjunta ⁠regierten Myanmar ‍entsenden und das Ergebnis nicht anerkennen.

Dies sagte der malaysische Außenminister Mohamad Hasan am Dienstag im Parlament ‌in Kuala Lumpur. "Wir haben gesagt, dass die Asean keine Beobachter entsenden wird, und aus ‍diesem Grund werden wir die Wahl nicht anerkennen", erklärte Mohamad. Die Asean habe eine entsprechende Bitte Myanmars auf dem Gipfeltreffen im vergangenen Jahr abgelehnt. Einige einzelne Mitgliedstaaten hätten sich jedoch entschieden, auf eigene Faust Beobachter zu ‍schicken. Myanmar ist seit einem Militärputsch ⁠gegen eine zivile Regierung im Jahr 2021 von Konflikten betroffen. Die Wahl wird von den Vereinten Nationen und westlichen Staaten ‍als Manöver kritisiert, um die Militärherrschaft zu legitimieren.

Hasan sagte zudem, die Asean und China ⁠stünden kurz vor dem Abschluss eines lange geplanten Verhaltenskodex für das Südchinesische Meer. "Wir hoffen, dass wir dies noch in diesem Jahr schaffen", sagte er. Die Asean ‍und China hatten sich ‌bereits 2002 zur Schaffung eines solchen Kodexes verpflichtet, die Gespräche darüber machten jedoch nur langsam Fortschritte. Peking beansprucht die Souveränität über den größten Teil des Südchinesischen Meeres. Dies betrifft auch Teile der ausschließlichen Wirtschaftszonen der Philippinen, Bruneis, Malaysias, Taiwans und Vietnams, was dort Fischerei und die Suche nach Rohstoffen erschwert.

(Bericht von Rozanna Latiff und Martin Petty. Geschrieben ⁠von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)