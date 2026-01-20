Merz: Ernährungssicherheit rückt stärker in den Fokus

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts geopolitischer Krisen rückt aus Sicht von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Ernährungssicherheit in Deutschland wieder stärker in den Fokus. "Es ist eben nicht mehr alles selbstverständlich", sagte er bei einem Rundgang auf der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin. "Und gerade vor diesem Hintergrund ist es richtig, dass wir die Betriebe schützen, dass wir ihnen die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln."

Die Bundesregierung berate das Thema Ernährungssicherheit auch im Nationalen Sicherheitsrat, den es seit einiger Zeit gebe. Das zeige, dass es in einem größeren Kontext stehe.

Merz betonte daneben die Erleichterungen, die die Bundesregierung unter seiner Führung für die Landwirte in Deutschland auf den Weg gebracht habe. Der Kanzler nannte etwa die Agrardieselrückvergütung, die zum 1. Januar wieder eingeführt wurde und mit der Landwirte beim Kraftstoff entlastet werden sollen. Außerdem erwähnte er Erleichterungen bei Düngevorgaben.

"Wir wollen diesen Weg weitergehen, konsequent", betonte Merz. "Wir werden uns um gute Rahmenbedingungen bemühen für die Landwirtschaft, für die Forstwirtschaft und für die Ernährungswirtschaft in unserem Land."/maa/DP/mis