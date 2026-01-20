Microsoft: Die Aktie hat gute Chancen auf eine Trendwende

Microsofts Aktie hat zuletzt nach einem Seitwärtstrend etwas nachgegeben. Profitrader Martin Goersch kennt diese Situation - den Wert hält er schon lange im Musterdepot und behielt ihn auch während einer vergleichbaren Phase.
Deswegen sagt Martin: Hält ein wichtiges Unterstützungslevel, stehen die Chancen für eine Trendwende gut. Im Video erklärt er dir außerdem, was Analysten von Microsofts Cloud-Geschäft halten, wo das wichtige Unterstützungsniveau liegt und welche Risiken die Aktie trotz aller Chancen birgt.
