Minister will an telefonischer Krankschreibung festhalten

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

STUTTGART (dpa-AFX) - Baden-Württembergs Gesundheitsminister will auch künftig an der Möglichkeit einer telefonischen Krankschreibung festhalten. Er wolle die telefonische Krankschreibung in ihrer jetzigen Form aufrechterhalten wissen, sagte Manne Lucha (Grüne) in Stuttgart. Man habe dieses Instrument bewusst so eingeführt, weil man übervolle Praxen mit dem Risiko einer Infektion verhindern wolle.

Lucha reagierte damit auf Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz, der jüngst bei einem Wahlkampfauftritt in Bad Rappenau den aus seiner Sicht zu hohen Krankenstand in Deutschland kritisiert hatte. Merz sagte, die Beschäftigten in Deutschland kämen im Schnitt auf 14,5 Krankentage. "Das sind fast drei Wochen, in denen die Menschen in Deutschland aus Krankheitsgründen nicht arbeiten. Ist das wirklich richtig? Ist das wirklich notwendig?"

Man müsse mit dem Koalitionspartner SPD etwa über die telefonische Krankschreibung sprechen, so Merz. Diese gilt seit 2021, die Union dringt auf eine Abschaffung. "Während der Coronazeit begründet richtig, heute immer noch?", fragte der Kanzler./dna/DP/tih

Das könnte dich auch interessieren

"Geeinte und koordinierte Reaktion"
Europäer wollen Trumps Zolldrohung gemeinsam kontern18. Jan. · dpa-AFX
Flaggen der EU-Länder sind zu sehen
Entspannung für die Märkte?
Starmer: Mit Trump über Missverständnis zu Grönland geredetgestern, 12:23 Uhr · dpa-AFX
Starmer: Mit Trump über Missverständnis zu Grönland geredet
Streit um Arktisinsel
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen16. Jan. · dpa-AFX
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
Trumps Zölle wegen Grönland
Macron bringt EU-Antwort auf den Weg – deutsche Soldaten ziehen ab18. Jan. · dpa-AFX
Macron bringt EU-Antwort auf den Weg – deutsche Soldaten ziehen ab
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kapitalmarktexperte Philipp Vorndran
„Fallende Kurse bieten Chancen, gute Unternehmen nachzukaufen“heute, 11:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Eine größere Korrektur ist wahrscheinlich18. Jan. · Acatis
Alle Premium-News