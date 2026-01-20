Netflix ändert Offerte für Warner - Ausschließlich Bargeld

Wenige Stunden vor Bekanntgabe seiner Geschäftszahlen hat der Streaming-Riese Netflix ein überarbeitetes Übernahmeangebot für den Rivalen ⁠Warner Bros ‍Discovery vorgelegt.

Die Eigner des Unterhaltungskonzerns erhielten 27,75 Dollar je Aktie in bar, teilte Netflix am Dienstag ‌in einer Pflichtmitteilung mit. Bislang hatte der US-Konzern die gleiche Summe geboten. Diese ‍sollte jedoch teilweise mit eigenen Anteilsscheinen bezahlt werden. Seit Bekanntgabe der Übernahmepläne Anfang Dezember haben Netflix-Titel 15 Prozent an Wert eingebüßt.

Der Verwaltungsrat von Warner unterstütze die Offerte einstimmig, teilte Netflix weiter mit. Dies ist ein weiterer ‍Rückschlag für Paramount Skydance. Der Filmstudio-Betreiber und ⁠Streaming-Anbieter bietet mit 108 Milliarden Dollar rund 25 Milliarden Dollar mehr als Netflix. Dennoch hat die Führung von Warner ‍die Offerte mehrfach zurückgewiesen. Sie begründete dies unter anderem damit, dass die Finanzierung der Transaktion ⁠auf wackligen Beinen stehe.

Vor wenigen Tagen war Paramount vor einem US-Gericht mit einem Eilantrag gescheitert. Die Firma wollte Warner dazu zwingen, umgehend die Hintergründe der ‍Entscheidung zugunsten von Netflix ‌offenzulegen. Warner will dies erst nach der Abstimmung der Aktionäre über diese Transaktion tun. Ein Termin für eine Abstimmung steht noch nicht fest. Warner Bros hält die Rechte an Filmklassikern wie "Casablanca", der "Harry Potter"-Reihe oder der TV-Serie "Game of Thrones". Zum Konzern gehören außerdem der Bezahlsender HBO und der Nachrichtenkanal CNN.