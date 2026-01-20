Österreich: Expertenkommission empfiehlt längeren Wehrdienst

Wien, 20. Jan (Reuters) - In Österreich hat eine Expertenkommission angesichts der Sicherheitslage in Europa eine Ausweitung der Wehrpflicht empfohlen.

Das vom Verteidigungsministerium einberufene Gremium legte der ⁠Regierung am Dienstag ‍in Wien ein Modell vor, das einen achtmonatigen Grundwehrdienst sowie verpflichtende Milizübungen von insgesamt zwei Monaten vorsieht. Derzeit dauert der ‌Grundwehrdienst sechs Monate. Parallel dazu soll der Zivildienst auf mindestens zwölf Monate verlängert werden. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) ‍nahm den Bericht entgegen und verwies mit Blick auf die geopolitischen Entwicklungen auf die Notwendigkeit "mutiger Veränderungen".

Kommissionsvorsitzender Erwin Hameseder begründete den Vorstoß mit den "negativen Zuspitzungen auf der geopolitischen Ebene" und massiv verschobenen Machtverhältnissen seit Beginn des Ukraine-Krieges. Österreich müsse seine Verteidigungsfähigkeit rasch stärken. Im Ernstfall müsse "eine Mobilmachung ‍binnen Tagen und nicht Monaten" erfolgen, warnte Hameseder. ⁠Ein politisches Nichthandeln sei keine Option. Die Regierung müsse noch im ersten Halbjahr entscheiden, damit die Reform wie geplant am 1. Januar 2027 in Kraft ‍treten könne.

Die parallele Verlängerung des Zivildienstes sei notwendig, da beide Dienste "kommunizierende Gefäße" seien und die Attraktivität des Wehrdienstes ⁠nicht geschwächt werden dürfe. Das empfohlene Modell habe sich gegen ein Stufenmodell durchgesetzt, weil es effizienter sei und das Budget um 250 bis 300 Millionen Euro weniger belaste. Zudem regte das Gremium ‍an zu prüfen, ob in ‌Österreich lebende Ausländer künftig freiwilligen Wehrdienst leisten können. Dies solle die Integration fördern und den Personalpool erweitern.

Der Wehrdienst ist in Österreich für Männer ab 18 Jahren verpflichtend. Alternativ kann ein neunmonatiger Zivildienst abgeleistet werden. Frauen können freiwillig dienen. Die seit 1955 im Verfassungsrang stehende immerwährende Neutralität verpflichtet das Land zur militärischen Bündnisfreiheit und zum Verzicht auf die Stationierung fremder Truppen. Das Bundesheer ist für die militärische Landesverteidigung, den Katastrophenschutz und internationale ⁠Friedenseinsätze zuständig.

