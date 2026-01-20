19. Jan (Reuters) - Der ChatGPT-Anbieter OpenAI hat seinen Umsatz 2025 dank massiv ausgebauter ⁠Rechenkapazitäten mehr ‍als verdreifacht.

Der annualisierte Erlös habe die Marke von 20 ‌Milliarden Dollar überschritten, schrieb Finanzchefin Sarah Friar am Sonntag ‍in einem Blog. Im Jahr 2024 habe der Umsatz noch bei sechs Milliarden Dollar gelegen. Auch die Rechenleistung sei deutlich gestiegen ‍auf 1,9 Gigawatt von ⁠0,6 Gigawatt im Vorjahr. Auch die Zahl der wöchentlich und täglich ‍aktiven Nutzer bewege sich auf Höchstständen.

Für das Jahr 2026 ⁠kündigte Friar einen Fokus auf die "praktische Anwendung" der Technologie an, insbesondere in den Bereichen Gesundheit, ‍Wissenschaft und ‌Unternehmen. Die nächste Phase der Plattform werde sich auf sogenannte Agenten und die Automatisierung von Arbeitsabläufen konzentrieren.

(Bericht von Katha Kalia, geschrieben von Myria Mildenberger; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich sich ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)