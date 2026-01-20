Peking: China hat Einladung zu Gaza-'Friedensrat' erhalten

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Regierung hat nach eigenen Angaben eine Einladung der USA zur Teilnahme am sogenannten Friedensrat für den Gazastreifen erhalten. Das bestätigte Außenamtssprecher Guo Jiakun in Peking. Weitere Angaben, etwa ob China die Einladung annimmt, machte er nicht.

China hatte im Nahostkonflikt eine Zweistaatenlösung befürwortet und Bereitschaft gezeigt, mit der internationalen Gemeinschaft für einen bleibenden Frieden in der Region zusammenzuarbeiten. Immer wieder äußerte Peking auch Kritik am Vorgehen Israels in Gaza.

Der "Friedensrat" ist Teil der zweiten Phase des Friedensplans von US-Präsident Donald Trump für den Gazastreifen. Auch andere Staaten haben bereits Einladungen dazu erhalten. Die Phase sieht ein dauerhaftes Kriegsende und die Entwaffnung der Hamas vor, was die islamistische Terrororganisation allerdings ablehnt./jon/DP/tih