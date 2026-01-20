Peking: China hat Einladung zu Gaza-'Friedensrat' erhalten

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Regierung hat nach eigenen Angaben eine Einladung der USA zur Teilnahme am sogenannten Friedensrat für den Gazastreifen erhalten. Das bestätigte Außenamtssprecher Guo Jiakun in Peking. Weitere Angaben, etwa ob China die Einladung annimmt, machte er nicht.

China hatte im Nahostkonflikt eine Zweistaatenlösung befürwortet und Bereitschaft gezeigt, mit der internationalen Gemeinschaft für einen bleibenden Frieden in der Region zusammenzuarbeiten. Immer wieder äußerte Peking auch Kritik am Vorgehen Israels in Gaza.

Der "Friedensrat" ist Teil der zweiten Phase des Friedensplans von US-Präsident Donald Trump für den Gazastreifen. Auch andere Staaten haben bereits Einladungen dazu erhalten. Die Phase sieht ein dauerhaftes Kriegsende und die Entwaffnung der Hamas vor, was die islamistische Terrororganisation allerdings ablehnt./jon/DP/tih

Das könnte dich auch interessieren

Entspannung für die Märkte?
Starmer: Mit Trump über Missverständnis zu Grönland geredetgestern, 12:23 Uhr · dpa-AFX
Starmer: Mit Trump über Missverständnis zu Grönland geredet
"Geeinte und koordinierte Reaktion"
Europäer wollen Trumps Zolldrohung gemeinsam kontern18. Jan. · dpa-AFX
Flaggen der EU-Länder sind zu sehen
Streit um Arktisinsel
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen16. Jan. · dpa-AFX
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
Weitere Artikel