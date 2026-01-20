Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Urteil/Zugunglück von Garmisch

dpa-AFX · Uhr
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Urteil/Zugunglück von Garmisch:

Was die 20 Verhandlungstage von München gezeigt haben, ist, in welch prekärem Zustand sich das System Bahn befindet. Geldmangel, Pünktlichkeitsdruck, unsinnige Vorschriften, eine aufgeblähte Führungsetage, mieses Betriebsklima (.). Die Bahn - obwohl nicht auf der Anklagebank - ist der eigentliche Verlierer dieses Prozesses. Das Staatsunternehmen wurde als traurige Reform-Ruine präsentiert./yyzz/DP/mis

