Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Trump und Grönland

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Trump und Grönland:

Zum Glück besteht in Europa weitgehend Einigkeit darüber, dass man auch und gerade dem formell Verbündeten in Washington nicht durchgehen lassen kann, was Moskau verweigert werden muss: sich fremde Gebiete anzueignen unter Anwendung militärischer Gewalt oder der Androhung derselben. (.) In Davos können die europäischen Regierungschefs Trump selbst ins Gebet nehmen. Es wird nicht genügen, ihm wieder nur bis zur Selbsterniedrigung Honig um den Bart zu schmieren. (.) Trump nutzt die Abhängigkeiten, Schwächen und Streitereien Europas so skrupellos aus wie Putin. Ihnen und ihren Nachfolgern können die Europäer nur mit Geschlossenheit, Wirtschaftskraft und militärischer Macht Paroli bieten, was das auch erfordert und kosten mag./yyzz/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Entspannung für die Märkte?
Starmer: Mit Trump über Missverständnis zu Grönland geredetgestern, 12:23 Uhr · dpa-AFX
Starmer: Mit Trump über Missverständnis zu Grönland geredet
"Geeinte und koordinierte Reaktion"
Europäer wollen Trumps Zolldrohung gemeinsam kontern18. Jan. · dpa-AFX
Flaggen der EU-Länder sind zu sehen
Streit um Arktisinsel
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen16. Jan. · dpa-AFX
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
Kündigung nach Kapitol-Sturm
Donald Trump will US-Großbank JP Morgan Chase verklagen18. Jan. · dpa-AFX
Donald Trump will US-Großbank JP Morgan Chase verklagen
Weitere Artikel