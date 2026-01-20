Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Frauengesundheit

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Frauengesundheit:

Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) hat Recht, wenn sie einen stärkeren Fokus auf und mehr Forschungsgeld für dieses Thema ankündigt. Ob sie allerdings Deutschland in der Hinsicht gleich als "Entwicklungsland" bezeichnen musste, sei angesichts der Zustände gerade für Frauen in solchen Ländern mal dahingestellt. Richtig aber ist, dass von Endometriose über Brustkrebs bis zu den mitunter krassen Begleiterscheinungen der Wechseljahre noch zu wenig für die Linderung von Frauenleiden getan wird. Und ganz grundsätzlich muss gelten: Frauen sind nicht einfach kleinere Männer. Das sollte von der Medikamenten-Dosierung bis zur Crashtest-Puppe selbstverständlich werden./yyzz/DP/mis