Pressestimme 'Münchner Merkur' zu Trump/Zölle

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Trump/Zölle:

Wenn Trump die Boxerhandschuhe anzieht, müssen es auch die Europäer tun. Doch die Wahrheit ist: Um einen Wirtschaftskrieg zu gewinnen, fehlt es der EU an Schlagkraft - erst recht, wenn Trump die militärische Trumpfkarte ausspielt und mit dem Ende der Ukrainehilfe droht. Deutschland steckt in der Rezession, hat sich mit seiner Energiewende selbst ins Aus geschossen und sich mit seiner grün inspirierten Politik technologisch amputiert. Und SPD-Chef Klingbeil, der nun die Backen aufbläst und eine harte Antwort für Trump fordert, torpediert mit seiner SPD eine Reform des Wirtschaftsstandorts. Trump riecht diese Schwäche - deshalb greift er so brutal in Grönland an, so wie Putin davor in der Ukraine zugeschlagen hat./yyzz/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Entspannung für die Märkte?
Starmer: Mit Trump über Missverständnis zu Grönland geredetgestern, 12:23 Uhr · dpa-AFX
Starmer: Mit Trump über Missverständnis zu Grönland geredet
"Geeinte und koordinierte Reaktion"
Europäer wollen Trumps Zolldrohung gemeinsam kontern18. Jan. · dpa-AFX
Flaggen der EU-Länder sind zu sehen
Streit um Arktisinsel
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen16. Jan. · dpa-AFX
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
Kündigung nach Kapitol-Sturm
Donald Trump will US-Großbank JP Morgan Chase verklagen18. Jan. · dpa-AFX
Donald Trump will US-Großbank JP Morgan Chase verklagen
Weitere Artikel