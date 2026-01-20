Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Äußerungen Bobga/Söder

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Äußerungen Bobga/Söder:

Ausgerechnet jene Partei, die sich bei jeder Gelegenheit als mitunter recht nervige Sprachpolizei betätigt und ein schärferes Vorgehen gegen Hass und Hetze im Netz fordert, kann sich nicht zu einer Verurteilung hasserfüllter Pöbeleien durchringen, wenn deren Urheber nur weit genug links stehen. Dabei wäre vor den anstehenden Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ein deutliches Wort der Klärung durchaus angebracht./yyzz/DP/mis

