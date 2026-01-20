Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Äußerungen Bobga/Söder
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Äußerungen Bobga/Söder:
Ausgerechnet jene Partei, die sich bei jeder Gelegenheit als mitunter recht nervige Sprachpolizei betätigt und ein schärferes Vorgehen gegen Hass und Hetze im Netz fordert, kann sich nicht zu einer Verurteilung hasserfüllter Pöbeleien durchringen, wenn deren Urheber nur weit genug links stehen. Dabei wäre vor den anstehenden Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ein deutliches Wort der Klärung durchaus angebracht./yyzz/DP/mis
Das könnte dich auch interessieren
Entspannung für die Märkte?Starmer: Mit Trump über Missverständnis zu Grönland geredetgestern, 12:23 Uhr · dpa-AFX
"Geeinte und koordinierte Reaktion"Europäer wollen Trumps Zolldrohung gemeinsam kontern18. Jan. · dpa-AFX
Kündigung nach Kapitol-SturmDonald Trump will US-Großbank JP Morgan Chase verklagen18. Jan. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungKrypto-Regulierung vertagt: Politische Hängepartie belastet Handelsplattformen und Anlegerstimmung15. Jan. · onvista