Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu einem Jahr Trump
dpa-AFX · Uhr
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu einem Jahr Trump:
Trump hat die USA nach seinem Willen umgebaut und lässt die Welt spüren, welche Machtfülle der US-Präsident auf sich vereint. Ist Donald Trump wirklich unaufhaltsam? Nicht ganz. Der Druck kommt von innen, und er wächst. Schon Ende 2025 haben die Republikaner wichtige Gouverneurswahlen an die Demokraten verloren. Dabei zeigt eine Umfrage nach der anderen, wie unzufrieden die US-Amerikaner mit Trump sind. Auch wenn er sich für unantastbar hält: Noch ist Amerika eine Demokratie. Und Wahlen können Machtgefüge ändern./yyzz/DP/mis
Das könnte dich auch interessieren
Entspannung für die Märkte?Starmer: Mit Trump über Missverständnis zu Grönland geredetgestern, 12:23 Uhr · dpa-AFX
"Geeinte und koordinierte Reaktion"Europäer wollen Trumps Zolldrohung gemeinsam kontern18. Jan. · dpa-AFX
Kündigung nach Kapitol-SturmDonald Trump will US-Großbank JP Morgan Chase verklagen18. Jan. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungKrypto-Regulierung vertagt: Politische Hängepartie belastet Handelsplattformen und Anlegerstimmung15. Jan. · onvista