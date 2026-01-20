Pressestimme: 'Volksstimme' zu EU und Grönland-Krise

Das gemeinsame Vorgehen der Europäer gegen die Grönland-Pläne des US-Präsidenten soll ein Sondergipfel der EU sichern. Das Bild der Geschlossenheit stört aber schon, dass sich kurz vor dem Gipfel EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einem Misstrauensvotum stellen muss. Es ist bereits der vierte Anlauf aus dem EU-Parlament innerhalb eines halben Jahres für eine Absetzung der Kommissionschefin. Das trägt zur Verunsicherung in der Brüsseler Führung genauso bei wie die Dauerkritik an der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas. Diese stellt bei jeder Gelegenheit ihre Ukraine-Obsession heraus, ist bei anderen außenpolitischen Themen aber schwach bis unbeleckt und folglich nicht in der Lage, ihr Aufgabenspektrum vernünftig abzudecken. Besonders die Südländer in der EU fühlen sich von der allein auf die Abwehr Russlands fixierten Estin nicht vertreten./yyzz/DP/mis

