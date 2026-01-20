Russische Regierung sieht trotz Mehrwertsteueranhebung kein Inflationsproblem

Moskau, 20. Jan (Reuters) - Die russische Regierung hält die Inflation trotz der zu Jahresbeginn angehobenen Mehrwertsteuer für kontrollierbar.

Auf die Frage, ⁠ob der Kreml ‍befürchte, dass die Inflation die Prognose der Zentralbank von vier bis fünf Prozent übersteigen könnte, sagte ‌Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau, es gebe derzeit keine derartigen Bedenken. ‍Die Zentralbank beobachte die Lage und ergreife die Maßnahmen, die sie zur Wahrung der makroökonomischen Stabilität für notwendig erachte. "Bislang gelingt das erfolgreich", sagte Peskow. Die Regierung verfolge die Situation ebenfalls aufmerksam.

Zum Jahresanfang ist der Mehrwertsteuersatz in ‍Russland von 20 auf 22 Prozent ⁠angehoben worden. Mit diesem Schritt sollen die Staatseinnahmen erhöht werden. Damit wiederum sollen gestiegene Militärausgaben sowie sinkende Einnahmen aus ‍dem Öl- und Gasgeschäft ausgeglichen werden. Ökonomen zufolge führte die Steuererhöhung in der ersten Januarhälfte ⁠jedoch bereits zu einem schneller als erwarteten Preisanstieg.

Die russische Zentralbank hält seit Jahren die Zinsen hoch, um die Inflation auf ihr Ziel von vier Prozent ‍zu drücken. Der Leitzins ‌liegt derzeit bei 16 Prozent. Im vergangenen Jahr stiegen die Verbraucherpreise um 5,59 Prozent, nachdem sie 2024 noch bei 9,52 Prozent gelegen hatten. Die Inflationserwartungen der privaten Haushalte bleiben jedoch hoch. Einige Analysten sagen daher voraus, dass die Zentralbank angesichts der jüngsten Preisentwicklung bei ihrer nächsten Sitzung am 13. Februar von einer weiteren Zinssenkung absehen könnte.

(Bericht ⁠von Anastasiya Lyrchikova, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‍berlin.newsroom@thomsonreuters.com)