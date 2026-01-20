Russland greift erneut Kiew an - Tausende bei Frost ohne Heizung

(Durchgehend neu)

20. Jan (Reuters) - Russland hat die Ukraine in der Nacht zum Dienstag mit einem kombinierten Drohnen- und Raketenangriff überzogen und dabei erneut die Energieversorgung des Landes ins Visier genommen.

In der Hauptstadt Kiew wurden nach ukrainischen Angaben bei eisigen Temperaturen ⁠die Strom- und Heizungsversorgung ‍für Tausende von Wohnhäusern unterbrochen. In der weiteren Region der Hauptstadt wurde nach Behördenangaben ein Mensch getötet. Es war der zweite größere Angriff auf den Energiesektor in der ukrainischen Hauptstadt in diesem Monat.

Der ‌Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko sagte, die russischen Angriffe hätten die Heizungsversorgung von 5635 mehrstöckigen Wohnhäusern unterbrochen. Eine Person sei verletzt, ein Schulgebäude durch Trümmer beschädigt und ‍die Wasserversorgung auf dem linken Ufer der Stadt mit mehr als drei Millionen Einwohnern unterbrochen worden. "Der barbarische Angriff von (Präsident Wladimir) Putin heute Morgen ist ein Weckruf an die führenden Politiker der Welt, die sich in Davos versammeln", erklärte Außenminister Andrij Sybiha auf der Plattform X. "Tausende von Häusern sind in Kiew bei minus 15 Grad Außentemperatur ohne Heizung." Die Unterstützung für die ukrainische Bevölkerung sei dringend. Sybiha bekräftigte die Forderung nach zusätzlicher Energiehilfe, Luftverteidigung und ‍Abfangraketen von den Verbündeten der Ukraine.

Russische Angriffe beschädigten Sybiha zufolge auch ⁠die Energie- und andere kritische Infrastruktur in den Regionen Winnyzja, Dnipro, Odessa, Saporischschja, Poltawa und Sumy. In der östlichen Region Dnipropetrowsk wurde eine Produktionsanlage getroffen, zwei Menschen wurden verletzt, wie Behördenvertreter sagten. Kiew leidet bereits unter massiven Strom- und Heizungsausfällen nach ‍früheren Angriffen im Januar. Klitschko sagte, 80 Prozent der bei dem jüngsten Angriff getroffenen Gebäude seien bereits bei dem vorherigen Angriff getroffen worden.

"SIE MÜSSEN AUFHÖREN"

UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk äußerte sich ⁠empört über die "grausamen" russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur. "Die Zivilbevölkerung trägt die Hauptlast dieser Angriffe. Sie können nur als grausam bezeichnet werden. Sie müssen aufhören." Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastruktur seien ein klarer Bruch der Kriegsregeln. Kinder und ältere Menschen gehörten angesichts der eisigen Temperaturen zu den am stärksten gefährdeten Personen, ‍erklärte Türk.

Der Beginn des russischen Angriffskriegs jährt sich demnächst bereits ‌zum vierten Mal. Diplomatische Bemühungen um ein Ende des Konflikts haben bisher keine greifbaren Ergebnisse erbracht, trotz des Drucks von US-Präsident Donald Trump auf Kiew und Moskau. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach Angaben der Regierung in Kiew noch nicht über seine Teilnahme am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos entschieden. Grund sei, dass seitens der USA noch nicht klar sei, ob es dort zu einem substanziellen Treffen mit Präsident Trump kommen werde, sagte ein Regierungsvertreter.

Die Ukraine sei bereit, Dokumente über Sicherheitsgarantien oder zur Förderung des Wohlstands zu unterzeichnen, sollten die USA dazu bereit sein, sagte er weiter. In einem X-Beitrag eines Axios-Reporters hieß es zuvor, Selenskyj reise nach den massiven russischen Luftangriffen vorerst nicht nach ⁠Davos. Selenskyj könnte dem Bericht zufolge jedoch nach Davos reisen, falls es zu einem bilateralen Treffen mit Trump kommt.

