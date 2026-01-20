Sartorius AG Vz. - Spannend hoch 10!
HSBC · Uhr
Spannend hoch 10!
Die schwächsten Aktien des Vorjahres neigen zu Beginn des neuen Jahres oftmals zu einer signifikanten Erholungsbewegung – manchmal auch darüber hinaus. Erklären lässt sich diese Marktanomalie durch „window dressing-Aktivitäten“ seitens großer institutioneller Investoren. Wichtig ist dabei, nicht blind auf eine „Rohrkrepierer-Rally“ zu setzen, sondern vielmehr zusätzlich den Abgleich mit dem konkreten Chartverlauf vorzunehmen. Im konkreten Fall der Sartorius-Aktie gestaltet sich der langfristige Kursverlauf extrem spannend. Nach der Ausbildung eines klassischen Doppelbodens kratzt das Papier nun am langfristigen Abwärtstrend seit Ende 2021 (akt. bei 257,53 EUR). Ein Bruch dieser Trendlinie würde die Hoffnungen auf eine noch größere Bodenbildung zusätzlich befeuern (siehe Chart). Getreu dem Motto: „Kleiner Boden, großer Boden!“. Das charttechnische Anschlusspotenzial aus der bereits vervollständigten unteren Umkehr lässt sich auf rund 70 EUR taxieren und legt somit die nächsten konstruktiven Weichenstellungen nahe. In die gleiche Kerbe schlagen das neue MACD-Kaufsignal sowie die Bodenbildung im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) auf Monatsbasis. Als Stop-Loss ist indes die Nackenline des o. g. Doppelbodens bei 238 EUR prädestiniert.
Sartorius AG Vz. (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Sartorius AG Vz.
Quelle: LSEG, tradesignal²
