Schott legt Zahlen vor - Blick auf Glas für smarte Brillen

dpa-AFX · Uhr
MAINZ (dpa-AFX) - Der Mainzer Spezialglashersteller Schott wird an diesem Dienstag (10.30 Uhr) seine Geschäftszahlen vorlegen. Mit Interesse dürfte auf Aussagen zum Thema Augmented-Reality-Brillen geachtet werden. Das sind Brillen, die digitale Informationen in die reale Welt integrieren. Schott stellt das besondere Brillenglas her, das für smarte Brillen gebraucht wird und setzt große Hoffnungen in das Geschäft.

Schott produziert außerdem Gläser für Branchen wie Gesundheit, Hausgeräte, Unterhaltungselektronik, Halbleiter, Optik, Astronomie, Energie sowie Luft- und Raumfahrt. Zuletzt hatte der Technologiekonzern von einem herausfordernden Umfeld gesprochen und unter anderem mit mehr Konkurrenz aus China sowie hohen Energiekosten zu kämpfen./chs/DP/he

