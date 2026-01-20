Schwacher Konsum: China will Binnennachfrage stärken - Dienstleister im Fokus

Peking, 20. Jan (Reuters) - China will mit neuen Maßnahmen den Binnenkonsum bis 2030 ankurbeln.

Dabei rücke der Dienstleistungssektor in den Mittelpunkt, sagte Wang Changlin, Vize-Chef der ⁠staatlichen Planungskommission, am ‍Dienstag in Peking. "Das Problem eines starken Angebots bei schwacher Nachfrage im laufenden Wirtschaftsbetrieb ist in der Tat ein herausragendes ‌Problem", sagte Wang. Zudem kündigte Vize-Finanzminister Liao Min bei einer anderen Unterrichtung an, dass die Regierung in ‍diesem Jahr mehr Mittel zur Stärkung des Konsums und zur Verbesserung der Lebensgrundlagen der Menschen bereitstellen werde. Die Höhe der geplanten Mittel nannte er nicht.

Das Finanzministerium verlängerte bereits Zinszuschüsse für Verbraucher, Dienstleister und Firmen, die ihre Ausrüstung modernisieren müssen, bis Ende 2026. Dies ziele ‍darauf ab, den Konsum weiter anzukurbeln, die Kosten ⁠für private Konsumkredite zu senken und die Ausgabebereitschaft der Bürger zu erhöhen, teilte das Ministerium mit. Zudem wurden für Darlehen an kleine und mittlere ‍Privatunternehmen ab diesem Jahr Zinszuschüsse für bis zu zwei Jahre eingeführt. Ferner wurde ein Garantieprogramm in Höhe von ⁠500 Milliarden Yuan (rund 61,2 Milliarden Euro) über zwei Jahre für private Investitionen vorgestellt. "Der Dienstleistungssektor ist nun zu einem Schwerpunkt unserer Bemühungen um eine verbesserte Binnennachfrage geworden", sagte Zhou Chen von der ‍staatlichen Planungskommission.

Chinas Wirtschaft ist im ‌vergangenen Jahr um fünf Prozent gewachsen - genau wie von der Regierung vorgegeben. Ein Exportboom glich dabei den schwachen Binnenkonsum aus. Die Industrieproduktion stieg um 5,9 Prozent und übertraf damit das Wachstum der Einzelhandelsumsätze von 3,7 Prozent, was das Ungleichgewicht unterstreicht. "Es erscheint unrealistisch, sich allein auf Exporte zu verlassen, um die Binnennachfrage zu ersetzen", sagte Ökonom Gary Ng vom Finanzhaus Natixis. "Der Schlüssel zur Stabilisierung des Wachstums in China werden die Dienstleistungen sein."

(Bericht ⁠von Kevin Yao, Ziyi Tang und Ellen Zhang, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‍unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)