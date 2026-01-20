Spahn: Ich bin und bleibe Unions-Fraktionsvorsitzender

Berlin, 20. Jan (Reuters) - Nach Kanzler Friedrich Merz hat auch CDU/CSU-Bundestagsfraktionschef Jens Spahn ⁠Spekulationen über ‍Änderungen bei Spitzenpersonal der schwarz-roten Koalition zurückgewiesen.

"Ich bin und ‌bleibe Fraktionsvorsitzender der Unionsfraktion", sagte Spahn am Dienstag ‍im TV-Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters.

Am Vortag hatte bereits Kanzler und CDU-Chef Merz einen Bericht des "Spiegel" als "wirklichen Unsinn" bezeichnet. "Ich habe mit ‍Jens Spahn eine gute ⁠und vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Bundestagsfraktion", hatte der Kanzler betont. Er selbst ‍habe Spahn vor neun Monaten als Vorsitzenden der Unions-Bundestagsfraktion ⁠vorgeschlagen. Beide stünden im täglichen Kontakt miteinander, sagte Merz zu Gerüchten über ein fehlendes Vertrauensverhältnis. ‍Er habe ‌auch nicht vor, das Kabinett umzubilden, betonte der Kanzler. Das Magazin hatte zuvor darüber spekuliert, dass Merz Spahn ins Kabinett holen könnte.

