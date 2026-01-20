Ströers Co-Chef Schmalzl will bis 2028 laufende Amtszeit nicht verlängern

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer muss sich auf die Suche nach einem neuen Vorstandsmitglied begeben. Christian Schmalzl, aktueller Co-Chef des Unternehmens, will nach Ablauf seiner Amtszeit im Sommer 2028 nicht noch einmal verlängern. Der Manager stehe für eine weitere Amtsperiode nicht zur Verfügung, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Schmalzl habe persönliche Gründe im Zusammenhang mit seiner Lebensplanung geltend gemacht. Ströer will nun ein neues Vorstandsmitglied suchen. Die im MDax notierte Aktie reagierte auf die Nachrichten kaum; das Papier lag zuletzt gut ein halbes Prozent im Minus./tav/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
M
MDAX
Ströer

Das könnte dich auch interessieren

Energietechnikkonzerne
Deutsche Kaftwerksstrategie treibt Siemens Energy und RWE an16. Jan. · dpa-AFX
Deutsche Kaftwerksstrategie treibt Siemens Energy und RWE an
Trump-Zölle schocken Märkte: DAX schwächelt – Gold & Silber auf Rekordkurs
g​n​u​b​r​e​W
gestern, 18:00 Uhr · WH Selfinvest
Trump-Zölle schocken Märkte: DAX schwächelt – Gold & Silber auf Rekordkurs
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kapitalmarktexperte Philipp Vorndran
„Fallende Kurse bieten Chancen, gute Unternehmen nachzukaufen“heute, 11:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Eine größere Korrektur ist wahrscheinlich18. Jan. · Acatis
Alle Premium-News