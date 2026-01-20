Trading-Chance Copper: Gefahr durch La Nina!

El Nino und La Nina sind zwei Wetter-Phänomene, die vom Pazifischen Raum auf die gesamte Umgebung ausstrahlen und erheblichen Einfluss auf die Preisentwicklungen zahlreicher Rohstoffe haben, die im indopazifischen Raum bis hin nach Südamerika angebaut werden. Die mit dem Überbegriff ENSO-Phänomen bezeichneten Wetter-Extreme wechseln sich immer wieder ab. Derzeit haben wir wieder ein leichtes La Nina Phänomen. Darum wollen wir uns damit befassen, wie sich das Phänomen auf den Kupferpreis auswirkt.

La Niña: Der "Kosten-Schleicher" (58 % Wahrscheinlichkeit)

Die Wahrscheinlichkeit für einen Preisschock gen Norden ist niedriger als bei El Niño, liegt aber immer noch deutlich über neutralen Jahren.

· Warum der Anstieg? La Niña verursacht in Chile langanhaltende Dürren. Dies führt nicht zu einem sofortigen Stopp, aber zu höheren Cash-Costs (Energiepreise für Entsalzungsanlagen, Zukauf von Wasserrechten etc.).

· Der Dämpfer: Da La Niña oft länger anhält (Triple-Dips), gewöhnt sich der Markt an die Situation, was die explosive Aufwärtsbewegung bremst.

Saisonaler Filter: Wann ist der Effekt am stärksten?

Die Wahrscheinlichkeit eines Preisanstiegs während dieser Phasen erhöht sich signifikant, wenn das Phänomen mit dem ersten Quartal (Q1) zusammenfällt. In dieser Zeit planen die Minen ihre Jahresproduktion und die Industrienachfrage (insb. aus China nach dem Neujahrsfest) zieht an.

Der Einfluss der Klimaphänomene El Niño und La Niña auf den Kupferpreis ist indirekt, aber hochsignifikant. Anders als bei Agrarrohstoffen, wo das Wetter das Wachstum beeinflusst, wirkt sich das Klima hier vor allem auf die Angebotsseite (Minenförderung) und die Logistik aus.

Da die beiden weltweit größten Kupferproduzenten – Chile und Peru (zusammen ca. 40 % der Weltproduktion) – an der Pazifikküste Südamerikas liegen, reagiert der Kupferpreis extrem sensibel auf die dortigen Wetterextreme.

El Niño: Das Risiko von Starkregen und Fluten

Während El Niño-Phasen kommt es an der sonst extrem trockenen Westküste Südamerikas (Atacama-Wüste) oft zu heftigen Niederschlägen.

· Minen-Stopps: Viele der weltweit größten Kupferminen (wie Escondida oder Chuquicamata) liegen in Regionen, die nicht auf große Wassermassen ausgelegt sind. Starkregen führt zu Schlammlawinen, die Infrastruktur blockieren oder Gruben fluten.

· Logistik-Unterbrechungen: Die Küstenhäfen, über die das Kupferkonzentrat verschifft wird, müssen bei schweren Stürmen oft schließen.

· Preiseffekt: Tendenziell bullisch (steigende Preise), da das Angebot durch Produktionsausfälle verknappt wird.

La Niña: Wassermangel und Energieprobleme

La Niña bringt für Chile und Peru meist extreme Trockenheit. Was zunächst gut für den Abbau klingt, ist ein logistisches und energetisches Problem.

· Wassermangel: Die Kupfergewinnung ist extrem wasserintensiv (Flotation und Laugung). Wenn die Reservoirs austrocknen, müssen Minen ihre Kapazität drosseln oder auf teure Meerwasser-Entsalzungsanlagen ausweichen.

· Energie: In Ländern wie Peru, die stark auf Wasserkraft setzen, führt La Niña zu Stromknappheit, was die Betriebskosten der energieintensiven Minen erhöht.

· Preiseffekt: Oft seitwärts bis moderat bullisch aufgrund steigender Produktionskosten (Cash Costs).

Der "Indonesien-Faktor" (Angebotsschock)

Neben Südamerika ist Indonesien (Grasberg-Mine) ein entscheidender Akteur.

· Bei El Niño leidet Südostasien unter extremer Dürre. Dies behindert den Transport auf Flüssen, die für den Abtransport von Erz aus dem Landesinneren genutzt werden.

· Bei La Niña kommt es dort zu massiven Monsun-Regenfällen, die den Tagebau oft lahmlegen.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Nachfolgend sehen wir einen Auszug aus unserem Seminar „Wetter-Trading“, in dem wir ausführlich die professionelle Ausnutzung von Wetter-Ereignissen, wie La Nina, El Nino, aber auch Dürre und Frost schulen. Historische El Nino und La Nina Ereignisse, deren Auslöser und die Auswirkung auf den Kupferpreis sind chronologisch aufgeführt.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Wetterbedingt negative Einflüsse auf einen Rohstoff schlagen sich nicht pauschal in steigenden Preisen nieder. Entscheidend ist dabei vielmehr, ob eine gedämpfte Produktion auf einen ohnehin schon niedrigen Lagerbestand trifft. Diese Kombination ist die Basis für massive Preis-Anstiege in einem Rohstoff. Und bei Kupfer sehen wir aktuell einen der niedrigsten Lagerbestände in der Historie seit 1970. Vergleichbar niedrig waren die Ending Stocks nur 1973 (+82%), 1987/88 (45 und 35%), sowie 2004/05 (+30 und +60%), also in Jahren, in denen es überdurchschnittlich starke Preisanstiege gab. Eben weil die Bestände damals niedrig waren. Das sind enorme Ausreißer in Situationen mit niedrigen Beständen, wenn man sich vor Augen führt, dass der Kupferpreis im langfristigen Durchschnitt 7,5% pro Jahr hinzu gewinnt.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Fazit

Auch, wenn Kupfer bereits deutlich zulegen konnte in den hinter uns liegenden 8 Monate, so kann 2026 ein weiteres Rallye-Jahr werden, wenn sich das La Nina Phänomen nicht zurückbildet, sondern möglicherweise gar intensiviert. Die Spekulationsgrundlage ist somit zweifelsohne gegeben, was uns zu einer Long-Positionierung auf Kupfer bringt. Um von einem möglichen weiteren Preisanstieg profitieren zu können, haben wir ein passendes Produkt ausgesucht, welches wir nachfolgend gerne vorstellen.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Kupfer

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 4,59 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 5,82 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 4,65. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PJ6RTY.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 5,8 USD

Unterstützungen: 3,7 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Kupfer

Basiswert Copper (Kupfer) WKN PJ6RTY ISIN DE000PJ6RTY2 Basispreis 4,59 USD K.O.-Schwelle 4,59 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 4,65 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.