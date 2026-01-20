Trump bestimmt Schlagzeilen | Aktienmarkt rauscht ab | Gold - Silber Rally hält an

Markus Koch · Uhr
Dividenden-AristokratenKI
Artikel teilen:

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //

► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

Dow-Futures rutschen am Dienstagmorgen um fast 700 Punkte ab – der Markt preist Trumps neue Zoll-Drohung im Grönland-Streit ein.
Auch S&P 500 und Nasdaq werden deutlich schwächer erwartet, während Renditen hochschießen und der Dollar nachgibt – klassische Risk-off-Reaktion.
Trump will Importe aus acht NATO-Staaten ab 1. Februar mit 10% belegen, ab 1. Juni sollen es 25% sein – bis zum „Deal“ über Grönland.
Zusätzlich droht er mit 200% Zöllen auf französischen Wein und Champagner und feuert weitere politische Nebenschauplätze an.
Europa nennt das „inakzeptabel“ und denkt offen über Gegenmaßnahmen nach – inklusive des harten Anti-Zwangs-Instruments der EU.
Da die US-Börsen am Montag wegen Martin Luther King Day geschlossen waren, trifft die Nachricht heute geballt auf die Kurse.
Tech steht besonders unter Druck: Nvidia, AMD und Alphabet verlieren vorbörslich jeweils mehr als 2%, der VIX steigt über 19.
Dazu kommt die Earnings-Woche mit Netflix, Schwab, Johnson & Johnson und Intel – Ausblicke werden jetzt zum entscheidenden Stimmungsanker.

#finanzmarkt #eröffnungsglocke

► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *
► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/
► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP
► Website: https://www.markuskoch.de/
► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum

*Werbung

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
S
Silberpreis
G
Goldpreis
Nvidia
U
US Tech 100
S
S&P 500
Alphabet A
AMD
N
NASDAQ 100
Intel
Netflix
Alphabet C
Johnson & Johnson
Dow
NASDAQ
Bell AG

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Gewinne an der Nasdaq erwartet - Dow verhalten16. Jan. · dpa-AFX
Gewinne an der Nasdaq erwartet - Dow verhalten
Trump-Zölle schocken Märkte: DAX schwächelt – Gold & Silber auf Rekordkurs
g​n​u​b​r​e​W
gestern, 18:00 Uhr · WH Selfinvest
Trump-Zölle schocken Märkte: DAX schwächelt – Gold & Silber auf Rekordkurs
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kapitalmarktexperte im Interview
„Nicht die Höhe der Zölle, sondern die Willkür im Weißen Haus ist das Problem“heute, 11:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Eine größere Korrektur ist wahrscheinlich18. Jan. · Acatis
Alle Premium-News