Trump veröffentlicht Nachricht von Macron zu Vorschlag für G7-Sondertreffen

20. Jan (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat eine Textnachricht des französischen Präsidenten Emmanuel Macron veröffentlicht, in der dieser ⁠ein G7-Sondertreffen ‍zu den Spannungen um Grönland vorschlägt.

Trump postete am Dienstag einen Screenshot der Nachricht ‌auf seiner Online-Plattform Truth Social. Darin bietet Macron an, für Donnerstagnachmittag zu ‍einem Treffen der sieben führenden westlichen Industrienationen in Paris einzuladen. Er schlug auch vor, Vertreter der Ukraine, Dänemarks, Syriens und Russlands dazu zu laden. Weiter heißt es in der Textnachricht, ‍er verstehe nicht, was Trump "in Sachen ⁠Grönland mache". Zudem lud Macron Trump für Donnerstag zu einem Abendessen ein. Eine Antwort Trumps war ‍nicht Teil des Screenshots. Eine dem französischen Präsidenten nahestehende Person bestätigte die Echtheit ⁠der Nachricht. Stellungnahmen des US-Präsidialamts und des französischen Präsidialamts lagen zunächst nicht vor.

Hintergrund des Vorstoßes von Macron sind die Drohungen Trumps, ‍im Streit um Grönland ‌Zölle gegen mehrere europäische Länder zu verhängen. Der US-Präsident reagiert damit auf die Weigerung Dänemarks, die dänische Arktis-Insel an die USA abzutreten. Wegen des Konflikts wollen die EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstagabend zu einem Krisengipfel in Brüssel zusammenkommen.

(Bericht von Chandni Shah, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)