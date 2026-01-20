Ukraine will Luftabwehr umbauen - Selenskyj warnt vor massivem russischen Angriff

19. Jan (Reuters) - Nach wochenlangen, verheerenden russischen Luftangriffen auf Infrastruktur und Energieversorgung will die Ukraine ihre Luftabwehr umbauen.

Dabei ⁠werde großes ‍Gewicht auf Abfangdrohnen gelegt, kündigte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag in seiner abendlichen ‌Videoansprache an. Es gehe um einen neuen Ansatz, der mobile Einheiten, Abfangdrohnen ‍und andere Abwehrmaßnahmen mit kurzer Reichweite umfasse. Federführend bei der Entwicklung solle Pawlo Jelisarow werden, der deswegen zum neuen stellvertretenden Befehlshaber der Luftwaffe ernannt wurde.

Der Präsident rief die Bevölkerung zu ‍höchster Wachsamkeit auf: "Russland hat einen ⁠Angriff vorbereitet, einen massiven Schlag, und wartet auf den Moment, ihn auszuführen." Jede Region müsse bereit sein, ‍so schnell wie möglich zu reagieren und den Menschen zu helfen. Bereits ⁠am Wochenende hatte Selenskyj gewarnt, der ukrainische Geheimdienst habe festgestellt, dass Russland neue Angriffsziele auskundschafte. Im Fokus seien Ziele wie Umspannwerke, ‍die Kernkraftwerke mit Strom ‌versorgen.

Die Ukraine leidet noch immer unter den Folgen einer Welle russischer Angriffe von Anfang des Monats. Durch den Beschuss fielen in Tausenden Wohnblocks - vor allem in der Hauptstadt Kiew - Strom und Heizung aus.

