UN-Entwicklungsprogramm verlegt Teile des Hauptsitzes nach Bonn

Reuters · Uhr
Berlin, 19. Jan (Reuters) - Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) verlegt Teile seines Hauptsitzes nach ⁠Bonn.

In ‍den kommenden zwei Jahren sollen 300 Mitarbeiter und zentrale Funktionen ‌in der Bundesstadt angesiedelt werden, teilten die Bundesregierung, das ‍Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Bonn am Montag gemeinsam mit. UNDP-Chef Alexander De Croo habe die Regierung zuvor über die Entscheidung informiert. ‍Außenminister Johann Wadephul wertete ⁠den Schritt als Vertrauensbeweis in die deutsche Außenpolitik. Mit dem UNDP komme ‍ein "internationales Schwergewicht" nach Deutschland, erklärte er. Die Bundesrepublik ist der ⁠größte Geber der Organisation, die sich weltweit für nachhaltige Entwicklung und Armutsbekämpfung einsetzt.

Bonn ist den Angaben ‍zufolge bereits ‌Sitz von 27 UN-Einrichtungen mit rund 1200 Mitarbeitern. Zuletzt war im November 2025 ein Büro der Frauenrechtsorganisation UN Women am Rhein eröffnet worden.

