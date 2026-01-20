UN-Entwicklungsprogramm verlegt Teile des Hauptsitzes nach Bonn
Berlin, 19. Jan (Reuters) - Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) verlegt Teile seines Hauptsitzes nach Bonn.
In den kommenden zwei Jahren sollen 300 Mitarbeiter und zentrale Funktionen in der Bundesstadt angesiedelt werden, teilten die Bundesregierung, das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Bonn am Montag gemeinsam mit. UNDP-Chef Alexander De Croo habe die Regierung zuvor über die Entscheidung informiert. Außenminister Johann Wadephul wertete den Schritt als Vertrauensbeweis in die deutsche Außenpolitik. Mit dem UNDP komme ein "internationales Schwergewicht" nach Deutschland, erklärte er. Die Bundesrepublik ist der größte Geber der Organisation, die sich weltweit für nachhaltige Entwicklung und Armutsbekämpfung einsetzt.
Bonn ist den Angaben zufolge bereits Sitz von 27 UN-Einrichtungen mit rund 1200 Mitarbeitern. Zuletzt war im November 2025 ein Büro der Frauenrechtsorganisation UN Women am Rhein eröffnet worden.
(Bericht von Scot W. Stevenson; Redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)