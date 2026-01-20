Unions-Fraktionschef fordert mehr Befugnisse für Geheimdienste

Berlin, 20. Jan (Reuters) - CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn fordert angesichts der veränderten geopolitischen Lage mehr Befugnisse für deutsche Geheimdienste.

"Wir müssen ⁠mehr für ‍unsere Sicherheit tun", sagte der CDU-Politiker am Dienstag in einem Reuters-TV-Interview. "Wir müssen zum Beispiel jetzt ... ‌auch bei den Geheimdiensten schauen. Wenn wir mehr eigenständig können wollen, dann müssen ‍unsere Geheimdienste auch mehr Befugnisse haben", fügte er hinzu. "Stand heute sind wir zu oft abhängig von Informationen der US-Geheimdienste."

Hintergrund sind Pläne der schwarz-roten Regierung, die Befugnisse etwa des Bundesnachrichtendienstes (BND) deutlich auszuweiten. Kanzleramtschef Thorsten ‍Frei hatte vor wenigen Tagen ⁠einen "Paradigmenwechsel" in der Sicht auf den BND gefordert, der künftig nicht nur Informationen auswerten, sondern selbst aktiv werden und ‍mehr technische Mittel einsetzen können sollte.

Spahn forderte wegen der neuen internationalen Lage den ⁠generellen Fokus der Koalition darauf, Deutschland stark zu machen. "Wer unabhängiger werden will, der wird in den nächsten Jahren ... auch den unbedingten Willen zeigen ‍müssen bei Wachstum, bei ‌Wirtschaft, bei Sicherheit nach innen und nach außen und dann eben auch im Engagement in unserer Nachbarschaft." Daran müsse sich jedes Gesetz der Koalition messen lassen. Dies sei aber kein Prozess nur für die nächsten zwei, sondern eher 15 Jahre. "Es bedarf entschiedener Maßnahmen in Deutschland, in Europa."

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Kerstin ⁠Dörr; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)