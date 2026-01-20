US-Finanzminister: Trump könnte nächste Woche über künftigen Fed-Chef entscheiden

Washington, 20. Jan (Reuters) - Die Entscheidung über die Nachfolge von Fed-Chef Jerome Powell steht offenbar bald an.

Vielleicht ⁠schon nächste ‍Woche könne US-Präsident Donald Trump die Frage klären, sagte US-Finanzminister Scott Bessent ‌am Dienstag in einem CNBC-Interview: "Wir haben uns intensiv darüber ausgetauscht", fügte ‍er hinzu. In dem seit September laufenden Auswahlverfahren seien vier Kandidaten übrig geblieben. Trump habe sich persönlich mit allen getroffen.

Die Bewerber sind Trumps Wirtschaftsberater Kevin Hassett, Fed-Direktor Christopher ‍Waller, der ehemalige Fed-Direktor Kevin ⁠Warsh und der BlackRock-Manager Rick Rieder. Trump hat Amtsinhaber Powell immer wieder scharf kritisiert, weil ‍dieser die Zinsen nicht schnell genug gesenkt habe. Powells Amtszeit an der ⁠Spitze der Federal Reserve läuft im Mai aus.

Das Justizministerium hat gegen den Notenbankchef im Zusammenhang mit Kostenüberschreitungen bei einem 2,5 ‍Milliarden Dollar teuren ‌Renovierungsprojekt am Sitz der Fed in Washington Ermittlungen eingeleitet. Powell weist die Vorwürfe zurück und spricht von einem Vorwand, um ihn wegen der von Trump seit langem geforderten Zinssenkungen unter Druck zu setzen.

