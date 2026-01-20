US-Finanzminister: Trump könnte nächste Woche über künftigen Fed-Chef entscheiden

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Washington, 20. Jan (Reuters) - Die Entscheidung über die Nachfolge von Fed-Chef Jerome Powell steht offenbar bald an.

Vielleicht ⁠schon nächste ‍Woche könne US-Präsident Donald Trump die Frage klären, sagte US-Finanzminister Scott Bessent ‌am Dienstag in einem CNBC-Interview: "Wir haben uns intensiv darüber ausgetauscht", fügte ‍er hinzu. In dem seit September laufenden Auswahlverfahren seien vier Kandidaten übrig geblieben. Trump habe sich persönlich mit allen getroffen.

Die Bewerber sind Trumps Wirtschaftsberater Kevin Hassett, Fed-Direktor Christopher ‍Waller, der ehemalige Fed-Direktor Kevin ⁠Warsh und der BlackRock-Manager Rick Rieder. Trump hat Amtsinhaber Powell immer wieder scharf kritisiert, weil ‍dieser die Zinsen nicht schnell genug gesenkt habe. Powells Amtszeit an der ⁠Spitze der Federal Reserve läuft im Mai aus.

Das Justizministerium hat gegen den Notenbankchef im Zusammenhang mit Kostenüberschreitungen bei einem 2,5 ‍Milliarden Dollar teuren ‌Renovierungsprojekt am Sitz der Fed in Washington Ermittlungen eingeleitet. Powell weist die Vorwürfe zurück und spricht von einem Vorwand, um ihn wegen der von Trump seit langem geforderten Zinssenkungen unter Druck zu setzen.

(Bericht von Doina Chiacu, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 20.01.2026
Dax verbucht nächsten großen Tagesverlust - Jahresgewinne fast wegheute, 17:55 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
EUR/USD Wochenausblick 19.01.2026
Geopolitik bewegt den Dollar: Wird das Grönland-Problem in Davos gelöst?gestern, 14:48 Uhr · onvista
Geopolitik bewegt den Dollar: Wird das Grönland-Problem in Davos gelöst?
Kryptowährung
Bitcoin-Kurs fällt nach US-Zolldrohungen deutlichgestern, 11:32 Uhr · dpa-AFX
Eine Bitcoin-Münze ist vor roten Pfeilen zu sehen.
Dax Tagesrückblick 16.01.2026
Dax rutscht am Freitag etwas ab - kaum Bewegung auf Wochensicht16. Jan. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kapitalmarktexperte im Interview
„Nicht die Höhe der Zölle, sondern die Willkür im Weißen Haus ist das Problem“heute, 11:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Eine größere Korrektur ist wahrscheinlich18. Jan. · Acatis
Alle Premium-News