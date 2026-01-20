USA rechnen mit Lösung im Grönland-Streit - Gespräche in Davos geplant

Davos/Berlin, 20. Jan (Reuters) - Die USA rechnen mit einer Lösung im Streit um Grönland.

Er sei zuversichtlich, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs die Lage nicht eskalieren ließen und dass es für alle ein sehr gutes Ergebnis geben werde, sagte US-Finanzminister Scott Bessent am ⁠Dienstag am Rande des Weltwirtschaftsforums ‍im schweizerischen Davos. Es werde eine Lösung gefunden. Warnungen vor einem Handelskrieg seien überzogen und "Hysterie". Alle sollten sich etwas entspannen und nicht immer vom schlimmsten Szenario ausgehen.

US-Präsident Donald Trump hatte am Samstag damit gedroht, weitere ‌Zölle gegen acht europäische Staaten zu verhängen, bis den USA der Kauf Grönlands gestattet wird. Betroffen wären Deutschland, Dänemark, Schweden, Frankreich, die Niederlande und Finnland sowie Großbritannien und ‍Norwegen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte in Davos, die Brüsseler Behörde arbeite an einem Paket zur Unterstützung der Sicherheit in der Arktis. "Wir müssen mit allen unseren regionalen Partnern zusammenarbeiten, um unsere gemeinsame Sicherheit zu stärken." Grönland und Dänemark hätten die volle Solidarität der EU, die Souveränität und Integrität ihres Territoriums seien nicht verhandelbar. Die angedrohten US-Zölle bezeichnete sie als Fehler zwischen langjährigen Verbündeten. Grönland ist ein politisch selbstverwalteter Teil des Königreichs Dänemark.

Kritik an Trump kam vom Unions-Fraktionschef Jens Spahn. Der CDU-Politiker ‍bezeichnete die Zolldrohungen im Interview mit Reuters-TV als inakzeptabel. "Es ist auch schwer erträglich, ⁠dass unser wichtigster Bündnispartner kaum, fast gar nicht berechenbar ist, auch für uns." Man müsse den US-Präsidenten überzeugen, dass ein militärischer Einmarsch in Grönland "keine Option sein kann". Deswegen spreche Bundeskanzler Friedrich Merz mit Trump und versuche gleichzeitig, eine gemeinsame europäische Antwort zu organisieren. Regierungskreisen ‍zufolge will Merz am Mittwoch in Davos Trump zu einem bilateralen Gespräch treffen.

TRUMP WILL NICHT ZURÜCKRUDERN

Trump bekräftigte unterdessen seine Forderung nach einem Erwerb Grönlands. Die Arktis-Insel sei entscheidend für die nationale ⁠und weltweite Sicherheit. Er habe deswegen ein "sehr gutes" Telefonat mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte geführt, schrieb der US-Präsident auf seiner Online-Plattform Truth Social. "Es kann kein Zurück geben – darüber sind sich alle einig!" Er kündigte Gespräche über den geplanten Erwerb in Davos in dieser Woche an.

Dänemark könne das riesige Territorium nicht schützen. "Wir müssen es haben", sagte Trump ‍vor Reportern in Florida. Um seine Botschaft zu unterstreichen, veröffentlichte ‌er ein KI-animiertes Bild von sich selbst in Grönland, auf dem er eine US-Flagge hält. Ein weiteres Bild zeigte den Republikaner im Gespräch mit Staats- und Regierungschefs neben einer Karte, auf der Kanada und Grönland als Teil der Vereinigten Staaten dargestellt werden.

Von der Leyen verwies darauf, dass sich die EU vergangenes Jahr mit den USA auf ein Handelsabkommen verständigt habe. "Ein Deal ist ein Deal." Die EU will am Donnerstag bei einem Sondergipfel über mögliche Gegenmaßnahmen beraten. Im Raum stehen Zölle im Wert von 93 Milliarden Euro gegen die USA. Denkbar sind aber auch bislang nicht eingesetzte Anti-Zwangs-Maßnahmen, etwa Investitionsbeschränkungen sowie die Einschränkung des Exports von US-Dienstleistungen, was vor allem auf die dominanten US-Digitalfirmen abzielen würde. Darauf angesprochen sagte Bessent in einem CNBC-Interview, er sage ⁠voraus, der nächste Schritt der EU werde sein, eine Arbeitsgruppe zu bilden.

