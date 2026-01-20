Nach dem schwachen Wochenauftakt zeichnet sich am Dienstag am deutschen Aktienmarkt keine Erholung ab. Zum Auftakt werden moderate Verluste erwartet. Um acht Uhr signalisierte der X-Dax den Dax bei 24.815 Punkten und damit bis zu minus 0,6 Prozent unter seinem gestrigen Handelsschluss.

Tags zuvor hatte die Androhung neuer Zölle gegen acht europäische Nato-Länder, darunter auch Deutschland, die Börsen belastet.

"Da hat man gedacht, wenigstens dieses eine große Thema wäre mehr oder weniger erledigt, da geht es schon wieder los - der Zollkrieg", schrieb Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. Es drohten Streit, Zölle, Gegenzölle und Unsicherheit für die Unternehmen dies- und jenseits des Atlantiks.

An der Wall Street kein Handel

An den US-Aktienbörsen hat am Montag wegen eines Feiertags kein Handel stattgefunden. Grund ist der Feiertag "Martin Luther King Day".

Asiens Börsen sind uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die Zolldrohungen der USA vom Wochenende gegen acht europäische Länder im Streit um Grönland dämpfen die Stimmung weiterhin.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 52.986 - 1,1 Prozent Hang Seng 26.483 - 0,3 Prozent CSI 300 4.712 - 0,47 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 127,95 - 0,16 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,84 + 0,002 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,27 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung Euro in Dollar 1,16 + 0,17 Prozent Dollar in Yen 158,19 + 0,04 Prozent Euro in Yen 184,53 + 0,21 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 63,99 USD + 0,05 USD WTI 59,58 USD + 0,14 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 50 (45) EUR - 'OVERWEIGHT'

- GOLDMAN SENKT CARL ZEISS MEDITEC AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 42 EUR

- GOLDMAN SENKT FMC AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 40 EUR

- WDH/GOLDMAN SENKT DOUGLAS AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 13 (15) EUR

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 36 (33) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/ODDO BHF HEBT SALZGITTER AUF 'OUTPERFORM' (UNDERPERFORM) - ZIEL 64 (58) EUR

- JEFFERIES STARTET XP MIT 'BUY' - ZIEL 22 USD- JEFFERIES SENKT PHILIP MORRIS AUF 'HOLD' - ZIEL 180 USD

- CANACCORD HEBT BIOMARIN AUF 'BUY' - ZIEL 98 USD

- HSBC STARTET AGILENT MIT 'BUY' - ZIEL 180 USD

- GOLDMAN HEBT ON HOLDING AUF 'BUY' - ZIEL 58,50 USD

- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR APPLE AUF 315 (330) USD - 'BUY'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 22,10 (18,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT BANCO SABADELL AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 3,30 EUR

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SPOTIFY AUF 625 (700) USD - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG SENKT WHITBREAD AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 2900 PENCE

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 1400 (1200) EUR - 'BUY'

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 23,50 (21,50) EUR - 'BUY'

- CITIGROUP NIMMT AKZO NOBEL MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 66 EUR

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT INFICON AUF 'BUY' - ZIEL 140 CHF

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 97 (85) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN NIMMT ROCKWOOL MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 245 DKK

- GOLDMAN SENKT SKF AUF 'SELL' - ZIEL 237 SEK

- JEFFERIES STARTET BTG MIT 'HOLD' - ZIEL 55 BRL

- MORGAN STANLEY SENKT LOGITECH AUF 'UNDERWEIGHT'

- PARETO SENKT ASSA ABLOY AUF 'HOLD' - ZIEL 400 SEK

- PARETO SENKT WARTSILA AUF 'SELL' - ZIEL 28 EUR

- RBC HEBT ZIEL FÜR NUTRIEN AUF 75 (70) USD - 'OUTPERFORM'

- RBC SENKT ACCIONA ENERGIA AUF 'UNDERPERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 20 (23) EUR

- UBS STARTET MAPFRE MIT 'SELL' - ZIEL 3,85 EUR

Termine Unternehmen

07:00 NLD: DocMorris, Q4-Umsatz

08:00 FRA: Totalenergies, Trading Statement

10:30 DEU: Schott, Jahreszahlen

11:00 DEU: Volkswagen Group, German Corporate Conference mit Veröffentlichung der detaillierten Absatzzahlen nach Marken, Frankfurt

12:30 USA: 3M, Q4-Zahlen

12:30 USA: KeyCorp, Q4-Zahlen

12:30 USA: U.S. Bancorp, Q4-Zahlen

17:30 DEU: Porsche, Pre-close call

17:30 DEU: Mercedes, Pre-close call

17:45 FRA: Vinci, Q4-Umsatz

22:01 USA: Netflix, Q4-Zahlen

22:30 GBR: Rio Tinto, Q4-Umsatz

Termine Konjunktur

08:00 DEU: Destatis: Handelsbilanz mit den USA (Detailergebnisse Außenhandel November 2025), Januar-November 2025

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe, 11/25 und Jahresschätzung 2025

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 11/25

08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/25 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 11/25

08:30 CHE: Erzeugerpreise 12/25

08:30 CHE: Importpreise 12/25

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 1/26

(mit Material von dpa-AFX)