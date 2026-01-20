Wirtschaftsweiser fordert harte EU-Antwort auf Trumps Zolldrohungen

Toronto, 19. Jan (Reuters) - Der Wirtschaftsweise Martin Werding hat die Europäische Union ⁠angesichts der ‍Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump im Zusammenhang mit ‌Grönland zu einer harten Antwort aufgefordert.

Der "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe) sagte ‍Werding, alle Gegenmaßnahmen gehörten wieder auf den Tisch, die in den Diskussionen über die von Trump im vergangenen Jahr ‍angedrohten Zölle vorbereitet worden ⁠seien. Trump lasse klar erkennen, dass es ihm in Grönland ‍nicht um Sicherheitsinteressen gehe, sondern um Gebietsansprüche. Damit ⁠verletze er die Souveränität von Partnerländern und gefährde die Funktionsfähigkeit und damit den Fortbestand ‍der Nato. ‌Die Zollfrage sei dabei nur ein Nebenkriegsschauplatz, erklärte der Ökonom. Genau darum dürfe die EU in diesem Streit jedoch nicht einknicken.

(Bericht von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)

