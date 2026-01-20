Ziel saubere und sichere Bahnhöfe - Bahn setzt 50 Millionen Euro zusätzlich ein

Berlin, 20. Jan (Reuters) - Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr zusätzlich 50 Millionen Euro investieren, ⁠um Bahnhöfe ‍sauberer und sicherer zu machen.

Das sagte die neue Konzernchefin Evelyn Palla am Dienstag ‌am Berliner Hauptbahnhof. Im Fokus stünden dabei zunächst 25 Bahnhöfe. ‍Mit den Maßnahmen will Palla die Kundenzufriedenheit steigern, die vor allem unter den vielen Verspätungen im Fernverkehr stark gelitten hat. Die Bahn müsse verlässlicher werden. Es gebe aber ‍zur Modernisierung des Schienennetzes dieses ⁠Jahr rund 28.000 Baustellen. "Das werden wir auch in der Pünktlichkeit 2026 noch spüren."

Die Trendwende bei ‍der Bahn in puncto Sauberkeit und Sicherheit werde mit vielen kleinen ⁠Schritten umgesetzt, ergänzte Palla. Die Bahn will zusätzliches Sicherheitspersonal auf Streife schicken, etwa an den Hauptbahnhöfen in Mainz, Mannheim und ‍Hamburg. Weitere Kameras ‌und Videotechnik sollen zudem eingesetzt werden. Außerdem sind zusätzliche Reinigungstrupps geplant, unter anderem am Hauptbahnhof in Hannover, der Hauptwache in Frankfurt am Main und München-Pasing. Der Frühjahrsputz soll ausgeweitet werden. Die Bahn will zudem bundesweit mobile Handwerkerteams einsetzen, um schnell Reparaturen durchführen zu können.

(Bericht ⁠von Christian Krämer. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter ‍berlin.newsroom@thomsonreuters.com)