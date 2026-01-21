ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Südzucker auf 9 Euro - 'Underweight'
dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Südzucker von 10 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Aufgrund der anhaltend schwachen Zuckerpreise habe er seine Ergebnisprognose (Ebitda) für das Geschäftsjahr 2026/27 reduziert, schrieb Alex Sloane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Deshalb sowie angesichts der Volatilität bei CropEnergies und einer relativ angespannten Bilanz halte er das Chance-Risiko-Verhältnis weiterhin für unattraktiv./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 04:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Trump bestimmt Schlagzeilen | Aktienmarkt rauscht ab | Gold - Silber Rally hält angestern, 14:35 Uhr · Markus Koch
ROUNDUP/Hypoport: Wachstum bei Europace stoppt - Aktie sackt deutlich abgestern, 10:11 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsDieser TecDax-Wert könnte hier nun wieder interessant werdengestern, 15:00 Uhr · onvista
Kapitalmarktexperte im Interview„Nicht die Höhe der Zölle, sondern die Willkür im Weißen Haus ist das Problem“gestern, 11:59 Uhr · onvista