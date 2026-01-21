ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für RWE auf 58 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für RWE von 42 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit geplanten Kapitalausgaben von 35 Milliarden Euro von 2025 bis 2030 untermauere der Stromkonzern die Gewinnziele, schrieb Andrew Fisher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So solle bis 2030 das Ergebnis je Aktie auf 4 Euro verdoppelt werden. Das Wachstum sei eines der stärksten im Sektor, was im Aktienkurs noch nicht hinreichend berücksichtigt sei./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------