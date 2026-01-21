ARKEMA: Half-Year Report as of 31 December 2025 of the Liquidity Contract Implemented with Natixis ODDO BHF

Under the liquidity contract implemented by Arkema (Paris:AKE) with NATIXIS ODDO BHF, as of 31 December 2025, the following assets were held in the dedicated liquidity account:

  • 141,945 shares
  • ¬5,727,787

For the period from 01 July 2025 to 31 December 2025, the following transactions have been carried out:

  • Number of executed transactions on buy side: 13,401
  • Number of executed transactions on sell side: 12,605
  • Traded volume on buy side: 1,568,340 shares for a total amount of ¬87,595,315
  • Traded volume on sell side: 1,515,668 shares for a total amount of ¬84,925,318

As a reminder, the resources allocated as of the implementation of the liquidity contract amounted to ¬15,000,000.

BUY SELL
Date of transaction Number of transactions Number of shares Amount (¬) Number of transactions Number of shares Amount (¬)
Total

13,401

1,568,340

87,595,315

12,605

1,515,668

84,925,318
01/07/2025

114

13,658

854,278

157

16,830

1,056,561
02/07/2025

89

10,710

701,165

182

17,510

1,145,656
03/07/2025

194

23,062

1,498,250

126

12,750

833,162
04/07/2025

154

12,410

767,414

62

8,500

526,618
07/07/2025

159

12,580

774,865

99

11,731

723,412
08/07/2025

40

4,765

295,586

110

12,409

773,558
09/07/2025

199

10,555

680,428

149

15,300

987,352
10/07/2025

76

8,500

555,985

99

12,070

789,820
11/07/2025

123

13,755

886,819

86

6,993

449,954
14/07/2025

89

9,420

597,023

78

10,660

676,231
15/07/2025

97

11,050

711,552

102

12,217

786,184
16/07/2025

112

13,260

831,819

93

7,304

457,967
17/07/2025

62

6,122

383,433

113

10,716

672,873
18/07/2025

82

9,860

622,838

100

9,350

591,133
21/07/2025

89

11,220

715,445

113

13,090

834,675
22/07/2025

119

13,783

868,400

117

12,750

803,403
23/07/2025

96

13,090

850,782

170

19,380

1,260,822
24/07/2025

180

16,491

1,077,151

130

13,940

913,453
25/07/2025

84

5,850

375,208

72

6,520

419,983
28/07/2025

59

5,600

363,419

58

5,950

392,258
29/07/2025

143

13,312

845,197

67

7,310

465,324
30/07/2025

117

13,211

824,710

102

10,200

638,699
31/07/2025

248

30,032

1,841,265

257

26,860

1,654,474
01/08/2025

117

14,436

844,515

95

9,890

579,121
04/08/2025

81

8,511

488,311

57

7,512

431,695
05/08/2025

68

6,460

376,236

95

8,608

501,147
06/08/2025

48

6,970

415,965

120

9,185

546,892
07/08/2025

51

6,801

416,409

150

12,802

783,429
08/08/2025

48

6,119

378,988

73

7,938

492,238
11/08/2025

91

9,690

597,618

38

4,080

253,706
12/08/2025

70

7,120

426,473

54

5,440

327,209
13/08/2025

69

5,553

333,492

55

6,630

399,484
14/08/2025

58

6,500

395,129

86

9,520

579,394
15/08/2025

7

511

31,656

52

5,271

326,419
18/08/2025

78

6,911

421,842

32

3,230

197,294
19/08/2025

1

1

61

100

8,330

520,039
20/08/2025

66

6,290

398,506

69

7,620

483,886
21/08/2025

63

6,020

377,350

31

4,760

299,115
22/08/2025

29

3,741

236,524

96

10,005

634,622
25/08/2025

136

6,629

422,191

38

3,668

234,054
26/08/2025

147

11,727

731,001

80

7,140

445,996
27/08/2025

115

11,903

736,881

67

8,500

526,992
28/08/2025

57

7,140

442,085

74

8,063

500,250
29/08/2025

144

14,669

888,112

77

9,380

569,139
01/09/2025

51

6,460

390,941

126

5,148

312,302
02/09/2025

85

9,408

563,598

171

6,730

404,156
03/09/2025

127

11,490

681,571

202

8,125

484,818
04/09/2025

160

22,820

1,315,668

121

14,030

808,910
05/09/2025

156

19,381

1,118,315

239

18,083

1,045,379
08/09/2025

94

11,733

677,031

369

18,558

1,073,387
09/09/2025

120

16,591

973,046

205

20,728

1,217,240
10/09/2025

249

25,287

1,475,645

147

20,505

1,198,641
11/09/2025

210

21,432

1,245,448

192

21,770

1,268,501
12/09/2025

115

15,200

891,911

120

16,200

952,633
15/09/2025

119

16,208

962,328

99

13,400

796,970
16/09/2025

113

13,390

785,689

88

12,000

705,379
17/09/2025

96

11,650

677,703

66

10,400

606,480
18/09/2025

116

14,400

838,276

92

13,045

762,473
19/09/2025

183

20,400

1,162,615

41

6,043

349,489
22/09/2025

99

14,386

801,774

65

10,560

589,798
23/09/2025

99

15,400

868,626

167

19,800

1,117,182
24/09/2025

135

16,854

926,512

54

10,533

579,835
25/09/2025

99

11,663

634,950

101

14,767

806,913
26/09/2025

96

9,886

537,127

58

11,440

622,820
29/09/2025

129

16,114

876,380

125

16,500

898,447
30/09/2025

151

17,207

922,198

75

12,598

676,089
01/10/2025

174

21,459

1,143,127

159

22,382

1,194,802
02/10/2025

123

14,960

806,355

112

14,740

796,620
03/10/2025

184

11,812

637,393

176

16,720

906,510
06/10/2025

338

29,559

1,587,808

91

15,400

825,583
07/10/2025

60

8,747

463,754

78

8,580

456,313
08/10/2025

116

17,380

898,304

44

7,920

408,881
09/10/2025

182

12,102

622,460

88

11,820

609,430
10/10/2025

97

13,638

695,016

76

9,240

473,638
13/10/2025

50

5,940

298,404

60

7,593

382,593
14/10/2025

92

12,090

601,372

47

5,540

276,080
15/10/2025

113

16,060

813,208

158

20,327

1,031,378
16/10/2025

103

15,400

770,222

134

17,773

891,777
17/10/2025

80

8,580

435,201

98

12,321

629,570
20/10/2025

102

13,860

714,384

93

13,681

706,842
21/10/2025

36

4,621

238,444

59

10,000

519,586
22/10/2025

116

9,793

509,474

68

10,560

550,396
23/10/2025

53

6,380

335,269

62

9,240

486,475
24/10/2025

88

10,266

539,911

146

14,680

776,439
27/10/2025

90

11,734

620,721

94

11,388

604,575
28/10/2025

70

8,800

460,966

60

8,384

440,061
29/10/2025

104

12,980

689,018

145

15,128

805,612
30/10/2025

51

9,228

480,540

37

6,820

355,938
31/10/2025

54

6,059

311,401

33

5,940

305,800
03/11/2025

144

13,420

682,363

48

7,505

382,174
04/11/2025

120

14,994

741,785

77

11,880

587,633
05/11/2025

91

10,723

532,901

98

12,137

604,436
06/11/2025

131

17,780

881,700

94

13,263

659,539
07/11/2025

66

10,279

520,251

144

25,100

1,285,205
10/11/2025

81

11,258

578,430

68

10,120

521,246
11/11/2025

48

6,820

355,388

83

10,780

561,880
12/11/2025

179

18,182

943,801

154

18,040

946,429
13/11/2025

79

6,719

358,077

49

8,360

446,193
14/11/2025

123

12,650

665,566

56

8,800

462,770
17/11/2025

146

15,756

805,116

53

9,740

496,133
18/11/2025

154

17,615

867,776

92

14,917

736,364
19/11/2025

145

19,800

985,703

132

22,643

1,128,851
20/11/2025

121

16,075

805,755

90

13,420

674,406
21/11/2025

148

16,925

842,999

128

18,920

945,857
24/11/2025

180

29,480

1,527,493

215

30,386

1,575,657
25/11/2025

129

19,580

1,011,659

161

22,779

1,180,773
26/11/2025

62

12,100

628,815

38

6,094

317,147
27/11/2025

55

9,020

469,953

84

10,067

525,508
28/11/2025

30

5,720

298,331

64

6,821

356,683
01/12/2025

74

10,473

544,876

83

11,633

607,207
02/12/2025

93

14,167

741,409

56

10,340

542,476
03/12/2025

102

18,921

979,854

105

17,160

890,549
04/12/2025

95

16,499

846,861

107

14,940

768,820
05/12/2025

104

12,540

641,740

78

12,320

631,378
08/12/2025

100

15,620

788,337

46

8,800

443,630
09/12/2025

53

8,800

440,909

49

8,580

430,815
10/12/2025

88

14,520

738,375

111

16,500

840,312
11/12/2025

87

16,060

830,863

157

24,420

1,268,146
12/12/2025

75

12,100

645,007

75

9,460

505,461
15/12/2025

106

13,860

725,087

42

6,400

337,038
16/12/2025

47

6,740

352,070

87

11,700

613,764
17/12/2025

81

11,880

616,105

83

12,540

651,970
18/12/2025

78

7,921

411,133

55

7,782

404,948
19/12/2025

101

12,577

653,663

89

8,360

435,545
22/12/2025

85

10,083

518,322

57

9,680

497,904
23/12/2025

73

9,144

466,824

37

6,160

316,404
24/12/2025

26

2,359

120,164

10

1,320

67,386
29/12/2025

10

1,540

79,452

46

7,701

398,449
30/12/2025

77

7,285

379,452

52

7,261

378,826
31/12/2025

67

5,549

288,476

30

5,787

300,980

 

Arkema

