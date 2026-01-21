Bas sieht Chancen in überbetrieblicher Ausbildung

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas sieht in überbetrieblichen Ausbildungszentren eine Chance, mehr jungen Menschen eine Lehrstelle zu verschaffen. Weil es aktuell mehr Bewerber und Bewerberinnen als Ausbildungsplätze gebe, sei die Verbundausbildung hilfreich, sagte die SPD-Vorsitzende bei einem Besuch im Ausbildungszentrum Berlin/Brandenburg. Auch sei die technische Ausstattung manchmal besser als in kleineren Betrieben.

Bas verwies darauf, dass fast 55 Prozent der jungen Arbeitslosen keine Ausbildung hätten. Um diese Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, brauche es vielfältige Hilfen, so etwa Jugendberufsagenturen, die Ausbildung mit Assistenz und Langzeitpraktika. "Man muss erst längerfristig mal ausprobieren, ob man in einen technischen Bereich will", sagte Bas.

Auch müsse man das Leben der jungen Menschen ganzheitlich betrachten. "Viele schrecken davor zurück, in der Region etwas weiter wegzuziehen, weil sie eine neue Wohnung brauchen", sagte sie. Wer mehr junge Menschen in Ausbildung bringen wolle, müsse auch für bezahlbaren Wohnraum und Mobilitätshilfen sorgen.

Das ABB Ausbildungszentrum bildet nach eigener Aussage rund 700 Auszubildende in Zusammenarbeit mit 150 Partnerunternehmen in 13 Berufen aus./lfö/DP/mis