BDI: Industrie wird 2026 Wachstum der Gesamtwirtschaft hinterherhinken

Berlin, 21. Jan (Reuters) - Die deutsche Industrie rechnet noch nicht mit einer spürbaren Trendwende.

"Die Industrie wird 2026 voraussichtlich schwächer wachsen ⁠als die Gesamtwirtschaft", ‍sagte der Präsident des Branchenverbandes BDI, Peter Leibinger, am Mittwoch in Berlin. Die Lage bleibe ‌fragil. Für die Gesamtwirtschaft rechnet der BDI mit einem Wachstum von einem Prozent. Dies ‍wäre ein Hoffnungssignal nach drei Jahren Stagnation. Bei der Schätzung sind die jüngsten Drohungen von US-Präsident Donald Trump, höhere Zölle gegen mehrere europäische Staaten - darunter auch Deutschland - zu verhängen, allerdings noch nicht einkalkuliert.

Für den Euroraum ‍rechnet der BDI mit einem Wachstum ⁠von 1,1 Prozent, für die EU mit 1,4 Prozent. Deutschland bleibe damit im unteren Mittelfeld. "Hinzu kommt: Das Wachstum in ‍Deutschland wird vorrangig durch staatliche Ausgaben getrieben", so Leibinger. Die Weltwirtschaft dürfte um mehr als ⁠drei Prozent wachsen, wie der Internationale Währungsfonds Anfang der Woche geschätzt hatte.

Der BDI forderte eine konsequente Ausrichtung der Politik auf Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Beschäftigung. ‍Dies sei angesichts der jüngsten ‌Zolldrohungen aus den USA umso notwendiger. Europa müsse einig und selbstbewusst auf die Trump-Drohungen reagieren, so Leibinger. "Nur eine wettbewerbsfähige und damit für Krisen gewappnete EU kann aus einer Position der Stärke agieren." Nötig sei dafür ein Mentalitätswechsel. Es müsse mehr auf Sieg gespielt werden und nicht so sehr, um nicht zu verlieren.

(Bericht von Christian Krämer, ⁠redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)