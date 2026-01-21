Berichte: Elf Palästinenser bei israelischem Beschuss im Gazastreifen getötet

Reuters · Uhr
Kairo, 21. Jan (Reuters) - Bei Angriffen Israels im Gazastreifen sind palästinensischen Angaben zufolge erneut ⁠elf Menschen ‍getötet worden.

Unter den Toten seien zwei Jungen und drei Journalisten, ‌teilten örtliche Rettungskräfte am Mittwoch mit. Israels Militär erklärte, es ‍habe einen palästinensischen Kämpfer "eliminiert", der eine Bedrohung für Soldaten dargestellt habe. In den vergangenen Wochen hatte es wiederholt Tote durch israelische Angriffe gegeben, ‍obwohl in dem Küstenstreifen seit ⁠drei Monaten offiziell eine Waffenruhe gilt.

Israel und die radikal-islamische Hamas geben sich ‍gegenseitig die Schuld für zahlreiche Verstöße gegen die Waffenruhe vom ⁠Oktober, bei denen mehr als 460 Palästinenser und drei israelische Soldaten getötet wurden. Sie sind sich zudem ‍uneins über ‌die nächsten Schritte in dem 20-Punkte-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump. Anwohnern zufolge haben Israels Streitkräfte ihre Präsenz in den vergangenen Wochen schrittweise ausgebaut, was zu weiterer Vertreibung palästinensischer Familien geführt habe.

(Bericht von Nidal al-Mughrabi. Geschrieben von Ralf Bode, ⁠redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‍berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

