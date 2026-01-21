Kryptowährung

Bitcoin-Kurs verharrt vor Trump-Auftritt in Davos unter 90.000 US-Dollar

dpa-AFX
Quelle: Shutterstock/PAJDJW

Der Bitcoin hat am Mittwoch die Kursverluste der vergangenen beiden Handelstage vorerst nicht fortgesetzt. Die Anleger hielten sich vor einem mit Spannung erwarteten Auftritt des US-Präsidenten Donald Trump beim Weltwirtschaftsform in Davos zurück, hieß es von Marktbeobachtern. Die älteste und bekannteste Kryptowährung wurde auf der Handelsplattform Bitstamp gegen Mittag weiter unter 90.000 US-Dollar gehandelt.

Zuletzt kostete ein Bitcoin 89.200 Dollar, nachdem der Kurs am Wochenende noch bei etwa 95.000 Dollar gestanden hatte. In der ersten Wochenhälfte machten Anleger wegen der jüngsten Zuspitzung im Grönland-Streit einen Bogen um riskantere Anlagen, was auch Kryptowährungen unter Druck setzte.

Im Tagesverlauf steht ein Auftritt des amerikanischen Präsidenten im Schweizerischen Davos besonders im Fokus. Neben einer Rede von Trump dürfte es auch Gespräche mit europäischen Staatschefs geben, von denen sich Anleger Fortschritte bei der Beilegung des Grönlandstreits erhoffen. Zuvor hatte der US-Präsident mit neuen Zöllen gegen acht europäische Länder gedroht, darunter auch Deutschland. Daraufhin hat die Europäische Union die Bereitschaft zu Gegenmaßnahmen deutlich gemacht.

Nach Einschätzung des Analysten Timo Emden von Emden-Research sind die geopolitischen Spannungen rund um den Grönlandstreit aktuell der "Dreh- und Angelpunkt" auch für den Handel mit Kryptowährungen. "Solange beim Thema Grönland keine klaren politischen Signale erkennbar sind, dürfte der Bitcoin anfällig bleiben", sagte Emden. 

