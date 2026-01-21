Chefwechsel bei Barry Callebeaut - Schoko-Absatz sinkt

Düsseldorf, 21. Jan (Reuters) - Der weltgrößte Schokoladenhersteller Barry Callebaut tauscht mitten in einem schwierigen Marktumfeld den Chef aus.

Der ehemalige Unilever-Chef ⁠Hein Schumacher wird ‍zum 26. Januar neuer Vorstandsvorsitzender und löst Peter Feld ab, wie das Schweizer Unternehmen am ‌Mittwoch mitteilte. Der Wechsel erfolge, da das Transformationsprogramm "BC Next Level" vor dem Abschluss ‍stehe und Feld sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen wolle. Der Führungswechsel fällt in eine Zeit, in der der Konzern mit einer deutlichen Kaufzurückhaltung der Konsumenten zu kämpfen hat. Zum Auftakt des Geschäftsjahres 2025/26 brach die ‍Verkaufsmenge in den ersten drei Monaten ⁠um fast zehn Prozent ein.

Der scheidende Chef Feld werde seinem Nachfolger während einer Übergangsphase zur Verfügung stehen, hieß es ‍weiter. Schumacher übernimmt ein Unternehmen, das zwar dank hoher Kakaopreise seinen Umsatz im November endenden ⁠Quartal um 6,4 Prozent auf 3,67 Milliarden Franken steigern konnte, dessen Absatzvolumen jedoch deutlich um knapp zehn Prozent sank. Als Gründe nannte der Konzern ‍neben der Konsumzurückhaltung auch ‌eine inzwischen behobene technische Panne in einem Werk in Kanada sowie die strategische Entscheidung, sich im Kakaogeschäft auf profitablere Segmente zu konzentrieren.

Für das laufende Jahr bestätigte Barry Callebaut seine Prognose. Das Management rechnet mit einem herausfordernden ersten Halbjahr, erwartet aber eine Besserung in der zweiten Jahreshälfte. Sinkende Kakaobohnenpreise stimmten zuversichtlich, hieß es.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von ⁠Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)