DAVOS: Nato-Chef Rutte lobt Trump

dpa-AFX · Uhr
DAVOS (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat US-Präsident Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos gelobt. "Wir können froh sein, dass er da ist, denn er hat uns in Europa dazu gezwungen, uns zu engagieren (...) und uns mehr um unsere eigene Verteidigung zu kümmern", sagte Rutte bei einer Podiumsdiskussion.

Dafür sei die im Juni beschlossene Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf 3,5 Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts, plus 1,5 Prozent für andere verteidigungs- und sicherheitsrelevante Bereiche, entscheidend gewesen. "Ich bin fest davon überzeugt: Ohne Donald Trump hätten wir diese Entscheidungen nicht getroffen, und sie sind insbesondere für die europäische und kanadische Seite der Nato von entscheidender Bedeutung, um in der Welt nach dem Kalten Krieg wirklich erwachsen zu werden."

Trump wollte selbst am Nachmittag eine Rede in Davos halten./oe/DP/jha

