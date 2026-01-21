DAVOS: Trump bekräftigt US-Besitzanspruch auf Grönland

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

DAVOS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat seine Besitzansprüche auf die zu Dänemark gehörende Insel Grönland bekräftigt. "Wir brauchen es für die strategische nationale Sicherheit und die internationale Sicherheit", sagte er beim Weltwirtschaftsforum (WEF) im Schweizer Alpenort Davos./als/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

"Geeinte und koordinierte Reaktion"
Europäer wollen Trumps Zolldrohung gemeinsam kontern18. Jan. · dpa-AFX
Flaggen der EU-Länder sind zu sehen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Dieser TecDax-Wert könnte hier nun wieder interessant werdengestern, 15:00 Uhr · onvista
Kapitalmarktexperte im Interview
„Nicht die Höhe der Zölle, sondern die Willkür im Weißen Haus ist das Problem“gestern, 11:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Eine größere Korrektur ist wahrscheinlich18. Jan. · Acatis
Alle Premium-News