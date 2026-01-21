DAVOS: Trump bekräftigt US-Besitzanspruch auf Grönland
dpa-AFX · Uhr
DAVOS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat seine Besitzansprüche auf die zu Dänemark gehörende Insel Grönland bekräftigt. "Wir brauchen es für die strategische nationale Sicherheit und die internationale Sicherheit", sagte er beim Weltwirtschaftsforum (WEF) im Schweizer Alpenort Davos./als/DP/jha
