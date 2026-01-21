DAVOS/Trump kritisiert Europa: geht nicht in richtige Richtung

DAVOS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat Länder in Europa für ihre politische und wirtschaftliche Entwicklung kritisiert. Bestimmte Orte in Europa seien nicht mehr wiederzuerkennen und das sei nicht positiv gemeint, sagte der Republikaner beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. "Sie sind einfach nicht mehr wiederzuerkennen." Welche Länder Trump konkret meinte, sagte er nicht.

Trump sagte auch: "Ich liebe Europa, und ich möchte, dass es Europa gut geht, aber es bewegt sich nicht in die richtige Richtung."

In vergangenen Jahrzehnten habe sich in Washington und in anderen europäischen Hauptstädten die Meinung durchgesetzt, dass der einzige Weg für Wachstum der westlichen Wirtschaft darin bestehe, die Staatsausgaben zu erhöhen, Massenmigration zuzulassen und endlose Importe aus dem Ausland zu erlauben./rin/DP/jha