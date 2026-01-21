DAVOS/Trump kritisiert Europa: geht nicht in richtige Richtung

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

DAVOS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat Länder in Europa für ihre politische und wirtschaftliche Entwicklung kritisiert. Bestimmte Orte in Europa seien nicht mehr wiederzuerkennen und das sei nicht positiv gemeint, sagte der Republikaner beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. "Sie sind einfach nicht mehr wiederzuerkennen." Welche Länder Trump konkret meinte, sagte er nicht.

Trump sagte auch: "Ich liebe Europa, und ich möchte, dass es Europa gut geht, aber es bewegt sich nicht in die richtige Richtung."

In vergangenen Jahrzehnten habe sich in Washington und in anderen europäischen Hauptstädten die Meinung durchgesetzt, dass der einzige Weg für Wachstum der westlichen Wirtschaft darin bestehe, die Staatsausgaben zu erhöhen, Massenmigration zuzulassen und endlose Importe aus dem Ausland zu erlauben./rin/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

"Geeinte und koordinierte Reaktion"
Europäer wollen Trumps Zolldrohung gemeinsam kontern18. Jan. · dpa-AFX
Flaggen der EU-Länder sind zu sehen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Dieser TecDax-Wert könnte hier nun wieder interessant werdengestern, 15:00 Uhr · onvista
Kapitalmarktexperte im Interview
„Nicht die Höhe der Zölle, sondern die Willkür im Weißen Haus ist das Problem“gestern, 11:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Eine größere Korrektur ist wahrscheinlich18. Jan. · Acatis
Alle Premium-News